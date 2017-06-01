Нью-Йорк, США, 2 июня, 2017, 01:04 — ИА Регнум. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал «большим разочарованием» решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату, передаёт агентство Reuters.

United States Mission Geneva Антониу Гутерриш

«Решение США является большим разочарованием для мировых усилий по снижению выброса парниковых газов и продвижению мировой безопасности», — заявил Дюжаррик.

Вместе с тем, по его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш сохраняет уверенность, что города, штаты и бизнес-сообщество в США продолжат демонстрировать лидерство в развитии низкоуглеродной экономики и создавать рабочие места и рынки для процветания в XXI веке.

Как передавало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 1 июня объявил, что его страна выходит из Парижского соглашения, обещания о чём он давал ещё в рамках своей президентской кампании.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, которое подписали 194 страны в декабре 2015 года. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который так и не стал глобальным и выполнен не был. Данное соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.