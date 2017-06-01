Москва, 2 июня, 2017, 00:33 — ИА Регнум. «Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою, до сих пор у них это все неплохо получалось», — сказал российский президент.

Kremlin.ru Владимир Путин

В ходе интервью Оливер Стоун отметил, что ему известно как минимум о пяти покушениях на Владимира Путина, добавив, что это, конечно, не столько, сколько было покушений на кубинского лидера Фиделя Кастро. «Я думаю, он сталкивался с этим раз пятьдесят», — сказал Стоун.

Российский лидер рассказал, что разговаривал с Кастро на эту тему: «Он мне сказал: «Знаешь, почему я жив?» Я спросил, почему. «Потому, что я своей безопасностью всегда занимался лично».

На вопрос о том, доверяет ли он своей охране, президент России отметил: «Доверяю». При этом, рассуждая о судьбе, Владимир Путин вспомнил русскую поговорку: «У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет».

Большое интервью, которое российский президент дал Оливеру Стоуну, должно выйти 12−15 июня в виде фильма в эфире американского кабельного телеканала Showtime.