Вашингтон, 1 июня, 2017, 23:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату. Об этом он объявил сегодня, 1 июня, в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт

«США выйдут из Парижского соглашения по климату», — сказал Трамп.

Напомним, Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, которое подписали 194 страны в декабре 2015 года. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который так и не стал глобальным и выполнен не был.

Данное соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Это соглашение не предполагает отказа от использования ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перо

Но все подписанты соглашения должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Трамп ещё в период своей предвыборной кампании говорил, что Парижское соглашение вредно для экономики США, а в глобальное потепление он не верит. Став президентом, Трамп не концентрировал внимание на этом соглашении, но американские СМИ сообщали, что его администрация готовит выход из Парижского соглашения по климату.

Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

В рамках «Большой семерки» лидеры западного мира попытались убедить Трампа в полезности этого соглашения, но успеха не достигли.