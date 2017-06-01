Ростов-на-Дону, 1 июня, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Музей Великой Отечественной войны, который должен появиться в Ростовской области, ещё не построен, но экспонаты для него уже есть. Коллекцию практически ежедневно пополняют поисковики. Очередная найденная реликвия — старая шахтерская лампа, сообщили ИА REGNUM 1 июня в организации «Миус-фронт».

Бой на Миус-фронте. Июль 1943 года

Специалисты рассказали о судьбе находки, обнаруженную в немецком блиндаже на месте, где проходил Миус-фронт.

«Вояки Вермахта подбирали всё, что плохо лежит и домашнюю утварь, посуду, шахтёрское оборудование. Многое отправляли домой в Германию. Но эту лампу так и оставили в блиндаже, спасаясь бегством. Старая лампа, украденная немцами у шахтёров Донбасса, вернулась с войны и теперь займёт своё место в музее Великой Отечественной войны», — сообщили в поисковом отряде «Миус-фронт».

Известно, что произведена лампа была на харьковском заводе «Свет Шахтёра». Поисковики не сомневаются, что лампа займет достойное место среди прочих находок с мест, где шли бои в Великую Отечественную войну.

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Напомним, исследователи продолжают выезжать на места, где шли сражения, в поиске утраченных братских захоронений бойцов. Поисковики поднимают на поверхность оружие советских солдат, их личные вещи, обломки боевых машин. Судьбы бойцов специалисты устанавливают с помощью чудом сохранившихся медальонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии Дня Победы на Дону поисковики установили боевой путь участников Донбасской наступательной компании на реке Миус — младшего лейтенанта 947-го штурмового авиаполка 289-й штурмовой авиационной Никопольской Краснознамённой дивизии 8-й Воздушной армии Бориса Максимовича Кучина и младшего сержанта Георгия Петровича Соколова. Их самолёт Ил-2 потерпел крушение в августе 43-го. Кучин успел катапультироваться, а в деле его боевого товарища записано: «Не вернулся с боевого задания 18.08.43-го. Сбит в районе Мариенгейм…».

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