Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Энергетическим компаниям России нужен не резкий рост тарифов, а гарантия того, что они будут индексироваться в соответствии с инфляцией. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 1 июня генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Михаил Кузнецов в ходе круглого стола «Инвестиции в теплоснабжение — стимул развития российской экономики» на полях Петербургского международного экономического форума.

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Кузнецов «со сдержанным оптимизмом» оценивает перспективы нового закона о теплоснабжении, так называемого проекта «об альтернативной котельной», который Государственная дума рассмотрит, скорее всего, еще до летних каникул.

По мнению гендиректора СГК, нововведения кардинально изменят работу компаний в этой сфере.

«Инвестиции в отрасль, которые есть сегодня — это от 1,5 до 4 млрд рублей в год — вырастут на порядок. Прежде всего потому, что у нас появится то, что уже есть в других отраслях, но чего нет в теплоснабжении: гарантии возвращения инвестиций», — сказал Михаил Кузнецов.

Он напомнил о случае единовременного повышения тарифов в Новосибирске на 10%, которое признали законным все контролирующие органы, но которое было пересмотрено «по политическим мотивам».

«Наше ценооборазование и экономика зависят от политических решений. Пока это так, никаких серьезных инвестиций в отрасль мы не дождемся. Чтобы сдвинуть с мертвой точки эту ситуацию, нужно кардинально упростить законодательство и дать нам гарантии, что тариф будет таким-то», — пояснил Кузнецов.

Он напомнил, что СГК обслуживает пять регионов страны, в общей сложности обеспечивая теплом более 3 млн человек.

«За свои регионы могу сказать совершенно откровенно: в подавляющем большинстве мест, чтобы решить наболевшие проблемы теплоснабжения и улучшить ситуацию в этой сфере, нам не нужно повышения тарифа, он достаточен. Всё, что нужно — гарантии, что он будет расти параллельно с уровнем инфляции. Ведь наши расходы тоже растут с инфляцией. Мы не просим ничего сверхъестественного. Сложно поверить, но у нас тоже работают люди, которые ходят в те же магазины, и им тоже нужно, чтобы их зарплата росла с инфляцией», — сказал Кузнецов.

Гендиректор СГК уверен, что при условии получения таких гарантий от государства, энергетики принесут десятки миллиардов инвестиций в отрасль, решат застарелые проблемы, а в некоторых случаях даже смогут существенно снизить тарифы на ЖКХ. Причем, механизм этих изменений будет незаметен для потребителя, говорит Кузнецов.

«Людей беспокоит не абсолютное поднятие тарифа. В Новосибирске самые низкие тарифы по России, и после увеличения они остались такими же. Люди возмущались не ростом, а непредсказуемостью. Если все будут знать, что тариф растет по инфляции, и с этим можно согласиться внутренне, это будет лучше для всех», — заключил Михаил Кузнецов.

Напомним, в России планируются реформы в сфере теплоснабжения, связанные с уходом государства от регулирования тарифов. Вместо этого на местном уровне будет установлен предельный уровень цены для потребителей. Это позволит установить экономически обоснованные тарифы, привлечь в отрасль инвестиции и сократить период отключения горячей воды летом до пары дней, убеждены в министерстве энергетики. Новый закон начнет работать с 2018 года.