Москва, 1 июня, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законопроект, вносящий поправки в закон о выборах президента страны. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее этот законопроект был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации.

Kremlin.ru Владимир Путин голосует

Данные поправки предусматривают отмену открепительных удостоверений и уточнение процедуры назначения президентских выборов в 2018 году.

Новый закон актуализирует положения об образовании избирательных участков и формировании комиссий, выдвижении и регистрации кандидатов, проведении предвыборной агитации, финансировании выборов, а также о требованиях к помещению для голосования.

Также закон предусматривает возможность применения в помещениях для голосования видеонаблюдения.

Теперь адреса места жительства, указываемые в подписном листе гражданином, поддерживающим выдвижение того или иного кандидата, и гражданином, осуществляющим сбор подписей, могут не содержать каких-либо реквизитов, если это не препятствует их восприятию с учетом особенностей места жительства этих граждан.

Гражданин, желающий принять участие в выборах, но находящийся в другом городе или регионе, сможет написать заявление в избирательную комиссию о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, который установит Центральная избирательная комиссия. Открепительные удостоверения отменяются.

Кроме того, изменена процедура назначения даты выборов президента в 2018 году. Ранее законодательство устанавливало, что голосование на выборах президента проходит во второе воскресенье марта.

В новом законе предусмотрено, что если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится не на предыдущее, а на следующее воскресенье месяца.