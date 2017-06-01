Москва, 1 июня, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Невозможно совместить работу организаций, которые реально пытаются помочь обществу, семьям и детям, и подход, который демонстрирует уполномоченный по правам ребенка в РФ. Об этом заявила 1 июня председатель общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» Мария Мамиконян на конференции в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Мамиконян

Произошло не рядовое событие. Одновременно вышли из совета при уполномоченном больше десятка человек, причем не случайных, а зарекомендовавших себя основателей всего направления защиты семьи. То, что ушла такая группа, — это большое, серьёзное и в чем-то драматическое событие.

«Не надо давать нашим противникам, которые сейчас пытаются сгладить ситуацию и показать её как случайность, каприз или интригу, не надо давать им распропагандировать таким образом общество. Это не интриги, не каприз и не случайность. Это результат столкновения людей, которые точно знают, чем они занимаются и занимались все эти годы, и что надо делать, чтобы не дать обществу свалиться в яму», — отметила Мария Мамиконян.

Эти люди оказались в реальном конфликте с человеком, который, казалось бы, поставлен проводить именно такую политику.

«Но на деле омбудсмен занимается слишком много, видимо, своей карьерой и в итоге совсем противоположным. Совместить эти два вектора нереально», — уверена Мамиконян, подчёркивая, что общественники ждали изменений все девять месяцев, что Кузнецова занимает свой пост, но так и не дождались.

Уходящие из совета, разумеется, продолжат свою работу, но без взаимодействия с детским омбудсменом.

Напомним, большое число общественных деятелей вышли из совета при уполномоченном по правам ребенка в знак несогласия с политикой, которую проводит омбудсмен Анна Кузнецова.