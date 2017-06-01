Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Компания Uber ведет переговоры с «АвтоВАЗом», а также интересуется у партнеров, как они относятся к тому, чтобы использовать автомобили Lada в для пассажирских перевозок.

(сс) freestocks.org Приложение UBER

«Ситуация не совсем однозначна, и необходимо смотреть на то, как Lada будут изнашиваться, выдержат ли они интенсивную работу», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании «Эверест 8800» (компания является партнером Uber в России) Сергей Муравьев.

По его словам, первоначально стоит опробовать машины в регионах, и только потом, по результатам тестовой работы, использовать автомобили «АвтоВАЗа» в крупных городах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время «АвтоВАЗ» рассчитывает заключить соглашение с Uber о продажах автомобилей для таксопарков. Об этом в ходе ПМЭФ-2017 заявил президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

Руководитель «Автоваза» пояснил, что парк такси является ключевым направлением для увеличения продаж компании, предприятие заинтересовано в получении доли этого рынка в больших городах.

В апреле стало известно, что сервис «Яндекс.Такси» заключил соглашение с несколькими автопроизводителями, которые предоставят скидки на автомобили для таксопарков. Таксопарки-партнеры «Яндекс.Такси» могут получить скидку от 8% до 16% на модели эконом-класса: KIA Rio и KIA cee’d, Renault Logan, Nissan Almera, Hyundai Solaris, Ravon R3 и R4.В большинстве в такси используются автомобили эконом-класса.

Ранее СМИ также сообщали, что «АвтоВАЗ» намерен сотрудничать с крупными сервисами такси, так же, как это делает компания Volkswagen с агрегатором Gett и Toyota с Uber. В мае 2017 года компания заключила договор с «Яндекс.Такси».