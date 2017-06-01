Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Спрос на газ во всем мире растет, в особенности, в Европе. Поэтому со временем мощностей газопровода «Северный поток-2» может не хватить для того, чтобы сохранить темпы роста потребности европейских стран в российской газе. Об этом сегодня, 1 июня, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума.

Gazprom.ru Северный Поток-2

До того, как «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию, остается еще два с половиной года. Между тем, темпы роста спроса на российский газ в Европе продолжают увеличиваться. Если так будет продолжаться и дальше, то и «Северного потока-2» будет недостаточно для того, чтобы удовлетворить спрос на голубое топлива из РФ в европейских странах. В то же время с ростом поставок российского газа, объемы экспорт энергоносителя из Норвегии, Нидерландов и Катара уменьшаются, подчеркнул глава «Газпрома».

Дело в том, что менее чем за полтора года объем годовых поставок «Газпрома» на европейский рынок увеличился на 29,4 млрд кубометров газа, а это чуть более 50% проектной мощности газопровода «Северный поток 2». Вообще Европа для российской энергетической компании — основной рынок экспорта, на котором она работает уже около 50 лет. Динамика потребления газа в ЕС возросла существенно — прирост составил 6,9%. Объем импорта Европа увеличила на 11,1%. Импорт возрос в больших объемах, чем объемы потребления, отметил Миллер.

По его словам, на то есть несколько причин. Главным образом это уменьшение темпов газодобычи в самом ЕС. Также газ стал занимать более значительное место в мировом энергобалансе. В частности, Великобритания серьезно сократила долю угольной генерации. Только за 2016 года этот показатель уменьшился с 23% до 9%, а сокращения компенсируются именно за счет газа.

Представитель «Газпрома» также обратил внимание на то, что в целом соотношение объема торговли трубопроводного и сжиженного природного газа составляет 69% к 31% и остается в последнее время стабильным. Однако экспорт газа в сжиженном виде или по трубам — это лишь виды транспортировки энергоносителя. Конкурентоспособность одного вида перед другим зависит от объемов поставок и то, на какие расстояния они осуществляются.

В некоторых случая выигрывает именно СПГ, но увеличение расстояния и увеличение объемов поставок трубопроводного газа делают его также экономически привлекательным. Сегодня огромная доля торговли газом — это именно трубопроводные поставки. Сам факт того, что сжиженный природный газ становится все более популярным говорит о том, что рынок становится более глобальным, все больше стран выбирают именно этот энергоноситель.

Как ранее передавало ИА REGNUM, за 2016 года «Газпром» экспортировал в общей сложности 179,3 млрд кубометров газа. Это на 12,5% больше, чем в 2015 года, что стало очередным историческим рекордом. В то же время заметного роста газодобычи не наблюдалось. Показатель роста составил всего 0,14% по сравнению с 2015 годом, всего за 2016 год было произведено 419,07 млрд кубометров газа. За прошлый год на иностранные рынки «Газпром» поставил 42% всего добытого голубого топлива. Тогда глава компании Алексей Миллер отмечал, что работа концерна зависит от рынка. Если будет необходимо, «Газпром» может повысить производство газа на 150 млрд кубометров в год от фактической добычи. Такой потенциал позволяет компании в случае необходимости оперативно наращивать поставки голубого топлива внутри страны.

Что касается Европы, то здесь наибольший спрос на российский энергоноситель был зафиксирован в Германии. Эта страна закупила у «Газпрома» 34,265 млрд кубометров газа, что составило чуть более 27% всего экспорта газа из РФ. На втором месте оказалась Италия, купившая 18,3 млрд кубометров голубого топлива, а это 14,5% экспорта. Далее — Турция с 17,1 млрд кубометром (13,6%).