Владивосток, 1 июня, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Сторона защиты мэра Владивостока Игоря Пушкарёва приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела. Это означает, что все обвинения сформулированы в окончательных редакциях, доказательная база следствием сформирована и ничего принципиально нового в деле появиться уже не может. Адвокат, правозащитник Алексей Клёцкин поделился с корреспондентом ИА REGNUM первыми выводами после ознакомления с материалами уголовного дела.

Dr. Leonid Kozlov Игорь Пушкарёв

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«Ознакомление с материалами дела в самом разгаре, пока полной картины не видно. Но то, что уже опубликовано, позволяет сделать определенные выводы.

В настоящее время Игорю Пушкарёву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ).

Суть обвинений сводится к тому, что Пушкарёв организовал схему, при которой за счет средств бюджета Владивостока, направляемых МУПу «Дороги Владивостока», приобретались строительные материалы у группы компаний «Востокцемент», подконтрольных членам его семьи.

Само по себе преступлением это, конечно же, не является. МУП имел право закупать материалы у любых юридических лиц, законом это не запрещено. Поэтому следствие добавляет к описанию совершённого две формулировки: якобы закупки осуществлялись по завышенным ценам, и якобы эти действия совершены из корыстной и иной личной заинтересованности.

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Это очень важный момент. Ведь согласно уголовному закону, ответственность за злоупотребление должностными полномочиями наступает лишь в том случае, если это деяние а) совершено из корыстной или иной личной заинтересованности, б) повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Поэтому доказать именно корысть или иную личную заинтересованность, крайне важно для следствия. Без этого, состава преступления нет, даже если какие-то действия совершены и с формальными нарушениями. Именно в связи с этим, в марте текущего года, то есть спустя почти 9 месяцев после начала расследования, появляется еще одно уголовное дело, уже в отношении Андрея Пушкарева, который якобы давал взятки своему брату.

Такой ход, по-видимому, был призван усилить конструкцию обвинения, придать ему убедительности. Взятка! Это всегда звучит сурово и пугающе. Вынести оправдательный приговор по такой статье для любого судьи — вещь немыслимая. Велик риск навлечь на себя самого подозрения в коррупции. Нелепость формулировок обвинения бросается в глаза.

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Позиция мэра простая: да, заинтересованность в своей работе имел. Но не личную, а направленную на обеспечение своевременной подготовки города к проведению саммита АТЭС-2012. Здесь важно было обеспечить качественное, своевременное (без нарушения сроков) выполнение строительных работ, и работ по благоустройству. И это сложно опровергнуть.

Где еще было закупать тот же цемент, если «Востокцемент» — единственный производитель такой продукции до Урала? И при любом другом мэре цемент для муниципальных нужд закупался бы, и будет закупаться в будущем, именно у этого производителя.

А обвинения во взятке от брата вообще выглядят абсурдно. Конечно, независимо от родственных отношений, подкупать чиновников нельзя. Но взяткой финансовые взаимоотношения являются лишь в том случае, когда они связаны с незаконными действиями в пользу взяткодателя. Но следствие, похоже, само не определилось, были ли действия Пушкарева незаконными, и какие именно. Вот, например, цитата из постановления о возбуждении уголовного дела от 27.03.2017:

«В связи с чем, у Пушкарева И.С. … возник преступный умысел на использование … своих служебных полномочий вопреки интересам службы… а также получение за указанные выше действия, в том числе, незаконные, как лично, так и через доверенных лиц взятки в виде денег, иного имущества, а также в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера».

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Но какие именно действия законные, а какие нет, не разграничено. Да и вообще этот момент недостаточно конкретизирован. Получается, виновны братья Пушкарёвы во всех действиях, как законных, так и нет.

Есть в материалах следствия явные несостыковки и нелепицы. В том же постановлении от 27.03.2017 о возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Пушкарёва указывается, что Игорь Пушкарёв «желая обеспечить реализацию своего преступного умысла, и обеспечить своевременное предоставление УСЖФиГТ для МАУ «БОДСВ» муниципальных заданий с целью их последующей оплаты из бюджета Владивостоксого городского округа» назначил на должность начальника УСЖФиГТ администрации г. Владивостока Демичева П.В., который будучи не осведомленным «о преступной деятельности Пушкарева И.С.», согласился на это.

И далее: «Демичев П.В. действуя по указанию Пушкарева И.С., обеспечил своевременное предоставление УСЖФиГТ для МАУ «БОДСВ» муниципальных заданий, а также их последующую оплату из бюджета Владивостокского городского округа».

Удивительно. Если Демичев не был осведомлен о преступной деятельности, зачем же Игорю Пушкареву было назначать такого человека на должность? Какая от него польза? Чем он может помочь, если не является соучастником? Ну, а если действия Демичева законны, в чем тогда криминал назначения его начальником УСЖФиГТ? Рядовое управленческое кадровое решение преподносится следствием как страшное преступление. И так везде.

Вот ещё в чем обвиняют Игоря Пушкарева: «Был достоверно осведомлен о принятом Постановлении Правительства Российской Федерации от 15.04.1996 № 480 (в ред. от 20.11.2007) «Об утверждении Федеральной целевой программы экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». С каких пор знание правовых актов является элементом преступной деятельности?

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«Осознавал, что во Владивостокском городском округе имеется необходимость и запланировано проведение строительства, реконструкции, ремонт и содержания дорог». Удивлю следствие, но это осознает не только мэр.

«Решил организовать перечисление средств муниципального бюджета, предназначенные для размещения муниципального заказа в области дорожной деятельности в подконтрольное ему МУПВ «Дороги Владивостока». Да куда же еще ему эти средства перечислять, как не в специально созданный МУП?

«…действуя при пособничестве неустановленных лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 09.07.2009 по 14.05.2011 в г. Владивостоке обеспечивал заключение МАУ «БОДСВ» с МУПВ «Дороги Владивостока» договоров на выполнение аварийно-восстановительного ремонта автомобильных дорог Владивостокского городского округа». Это самое нелепое что можно было предъявить мэру. Он виноват в том, что аварийно-восстановительные работы проводил не через непонятные частные компании, добрая часть которых — однодневки, а через муниципальные предприятия. И это тоже криминал?

Или вот такой момент. Игорь Пушкарев обвиняется в том, что с преступным умыслом, незаконно обеспечивал МУП «Дороги Владивостока» и МАУ «БОДСВ» муниципальными заданиями и создавал условия для преимущественного участия в торгах. То есть, по сути, обеспечивал муниципальные предприятия и учреждения работой, создавал возможности для их безубыточной деятельности. И тут же следствие обвиняет мэра в том, что такие действия причинили ущерб. Наверное, следовало бы определиться, с какой же целью действовал Игорь Пушкарев. Или он создавал преференции МУПу и МАУ, или наоборот хотел их разорить.

И это лишь малая часть имеющихся в деле несуразностей. Вероятно, никто устранять их и не планирует, рассчитывая, что по сложившейся российской традиции в суде «и так пройдет». И надо признать, что, к сожалению, «проходит». Статистика неутешительна. Количество оправдательных приговоров в России величина столь микроскопическая, что можно ею полностью пренебречь. Если дело направлено в суд — итог предсказуем.

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После ознакомления обвиняемых и потерпевших с материалами дела оно будет направлено прокурору, которому и предстоит утвердить обвинительное заключение как итоговый документ обвинения. Рассмотрение дела состоится по месту совершения вменяемых деяний, то есть в городе Владивостоке. Помогут ли мэру «родные стены» нам всем еще предстоит узнать. Но то что в деле вопросов больше чем ответов — очевидно. А политическую мотивацию уголовного преследования Игоря Пушкарева даже следствие уже не особо скрывает», — считает адвокат Алексей Клёцкин.

Как сообщало ИА REGNUM, арест мэра Владивостока произошёл год назад — 1 июня. В мае 2017 года на заседании суда вынесено решение о продлении ареста Игорю Пушкарёву и директору МУПВ «Дороги Владивостока"Андрею Лушниковусроком на три месяца.

Исполняющим обязанности главы Владивостока стал Константин Межонов. Таким образом, попытка губернатора Приморского края Владимира Миклушевского поставить своего человека на должность мэра Владивостока завершилась провалом. Вместо назначения на пост вице-мэра первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» Андрея Брика, которое было анонсировано Миклушевским ещё в марте, обязанности временно отстранённого градоначальника Игоря Пушкарёва стал исполнять близкий к нему Константин Межонов, еще в 2016 году являвшийся депутатом Законодательного собрания Приморья от «Справедливой России».