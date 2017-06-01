Москва, 1 июня, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Меры, призванные обеспечить информационную безопасность детей, не находили поддержки у уполномоченного по правам ребенка в РФ. Об этом заявил исполнительный директор «Лиги безопасного интернета» Денис Давыдов на пресс-конференции в Москве, которая состоялась 1 июня в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Давыдов

«У нас есть традиция. 9 мая мы всей семьей бываем на Поклонной горе. И вот так получилось, что к нам подходит бабушка, старая-старая, с орденом Великой Отечественной войны на груди, со слезами, долго гладит моих детей, а потом дарит им открытку. И я подумал: слава Богу, что эта бабушка никогда не узнает, что сегодня дети в нашей стране превратились в товар», — предварил Давыдов рассказ о попытках работать с детским омбудсменом.

«Лига безопасного интернета» ещё с ноября 2015 года занималась группами смерти. Основными союзниками в борьбе с этими группами стали родительские организации, объединения родителей и педагоги, и — к сожалению не все — органы государственной власти. Правоохранительный блок самоустранился, уполномоченный по правам ребенка — тоже.

«Те меры, которые мы должны были выработать в соответствии с поручением президента по противодействию распространению групп смерти, как раз тоже готовились «Лигой безопасного интернета» и родительской общественностью. И несмотря на то, что мы много раз предлагали уполномоченной по правам ребёнка этими вопросами заняться, мы не получили ни одного ответа. То же касается и других мер, которые мы прорабатывали», — сообщил Денис Давыдов.

В феврале-марте 2017 года прошла очень крупная акция «Месяц безопасного интернета». По всем субъектам РФ в ней приняли участие около 11 млн школьников.

«Но когда мы пригласили уполномоченного по правам ребёнка, сначала мы встретили очень длительное молчание, а затем нам ответили, что уполномоченный не считает возможным присоединиться к этой акции. Несмотря на то, что мы в дальнейшем проводили её с отдельными региональными уполномоченными. У нас не было ни малейшего понимания причин этого явления. Затем мы поняли. Мои коллеги сейчас много говорили о том, что общественный совет превратился в место, которое продвигает ювенальную повестку. Да, это так. Именно поэтому многие выходят из него, в том числе и я», — заявил общественник.

С 2011 года «Лига» занимается защитой детей в интернете, помогает правоохранительным органам бороться с преступниками в сети, помогаем родителям понять, как защитить ребёнка в сети.

«Меры, которые мы предлагали, касались установления ответственности для информационных посредников, для организаторов распространения информации, для социальный сетей, если они допустят, что на их площадках будет распространяться, например, суицидальный контент или порнография, или реклама подростковых оргий. Мы тоже не получили поддержки от уполномоченного по правам ребёнка в этой деятельности», — подчеркнул Давыдов.

Исполнительный директор «Лиги безопасного интернета» уверен, что необходимо менять саму концепцию по информационной безопасности детей:

«Та концепция предполагала следующее. У нас грязно, мы с этим согласны, дети, живите в грязи, но знайте, что если вы живёте на помойке, то вы можете наступить на консервную банку которая прорежет вам ногу, или можете встретиться с бомжами, которые вас убьют или изнасилуют. Концепция — примерно в таком ключе: да, в интернете грязно, но вы уж как-то сами с этим живите».

Возможно, уполномоченный просто не хочет заниматься решением этих проблем.

«Возможно, у неё есть желание просто постоять потом рядом, когда все эти меры будут приняты. Но нам такие соратники не нужны», — заявил Давыдов.

Исходя из того, что родительские и общественные организации ориентированы на помощь семье и ребёнку как элементу семьи, «Лига безопасного интернета» принимает решение выйти и совета при детском омбудсмене.

Сам данный институт, уверен Давыдов, должен стать институтом не по правам ребёнка, а по правам семьи, по вопросам помощи семье и поддержки семьи.

«Я уверен, это дело не является безнадёжным. Уверен, что у нас всё получится, и мы не дадим ювенальным технологиям шагать по стране», — резюмировал Денис Давыдов.

Напомним, в январе 2017 года Владимир Путин поручил уполномоченному по правам ребёнка проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью. О несогласии с выводами Анны Кузнецовой заявили крупнейшие родительские организации.