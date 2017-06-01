Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Соединенным Штатам Америки не удастся перейти к политике протекционизма или изоляции, несмотря на новые тенденции, связанные со сменой администрации Белого дома. Об этом заявил 1 июня вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Игорь Иванович Шувалов

Выступая на сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», вице-премьер отметил, что Всемирная торговая организация (ВТО), членом которой является и Россия, переживает не лучшие времена. «Страна, которая больше всех нас уговаривала заниматься экономической интеграцией — США — проводит в отношении ВТО, как мы видим сейчас, совершенно другую политику», — сказал Шувалов. Он подчеркнул, что Россия, в свою очередь, от принципов ВТО отказываться не намерена.

По его словам, майская встреча глав торговых ведомств организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) показала, что американская делегация имеет «очень жесткие инструкции».

«Любые упоминания о том, что мы привержены принципам ВТО, что мы будем развивать ВТО, что мы за открытую торговлю — все эти посылы были изъяты из итогового документа. Делегация США лидировала по этому, совершенно новому тренду», — пояснил Шувалов.

В свою очередь, Россия строит со своими партнерами Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и намерена укреплять этот альянс именно на принципах ВТО, подчеркнул Шувалов. «Это базовые принципы, никаких других изобретений», — сказал вице-премьер.

Кроме того, РФ вступила в переговоры по Евразийскому экономическому партнерству с КНР с перспективой дальнейшей гибкой интеграции со всеми государствами Евразийского континента. Эта площадка поможет каждой стране раскрыть свой торговый потенциал, уверен российский чиновник.

«Жаль, что сейчас мы наблюдаем в США то, что наблюдаем», — сказал Шувалов. Интересы РФ неразрывно связаны с открытостью торговой политики. В первую очередь, заявил вице-премьер, от этого экономика России будет сильнее и устойчивей.

«Посмотрим, как дальше будет (действовать) администрация США через законодательство, которое должно быть поддержано Конгрессом, через международные акты. Посмотрим, как это будет развиваться. Я думаю, что изолироваться никак будет невозможно. Какие-то новые импульсы по защите национальных производителей в США, наверное, появятся. Но со своей стороны, мы с нашими партнерами со стороны ЕврАзЭС, из Китая и других стран будем поддерживать развитие ВТО», — подчеркнул Игорь Шувалов.

По его мнению, протекционизм в экономической политике, о котором объявляет нынешняя американская администрация, пока остается на словах.

«Я надеюсь, что, поскольку политическая система США достаточно сложна, единолично принимать решения, наиболее важные для страны, практически невозможно. Благодаря сложной системе принятия решений невозможно будет проводить политику протекционизма, невозможно будет, тем более, переходить дальше от нее к политике изоляционизма. Это невозможно. Конечно же, США будут продолжать этот вектор, просто наверняка рядом с этим вектором будут создаваться преференции для отечественного производства, для тех людей, которые голосовали за Трампа — им нужны рабочие места, новые индустрии», — сказал Шувалов.

Он добавил, что России пока рано судить об эффекте, который вступление в ВТО оказало на экономику, выводы лучше сделать по итогам десяти лет членства, однако Шувалов верит, что проект будет успешным для России в конечном итоге.

Вице-премьер напомнил, что на момент вступления в ВТО Россия заканчивала строительство Евразийского экономического союза и входила в переговоры по другим интеграционным объединениям.

«Еще раз: мы считаем, что вступление в ВТО — это правильный выбор, принесет нам достаточно много возможностей и уже приносит», — заключил Игорь Шувалов.