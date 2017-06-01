Москва, 1 июня, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Рубль проводит торги 1 июня без единого направления движения в парах с иностранными валютами. Как обычно, российская валюта положительно воспринимает любой всплеск оптимизма в нефти, и неважно, чем он обоснован. И, напротив, пытается игнорировать негатив, связанный с сырьевым сектором, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Пока доллар остается в пределах 56,30−56,85 рубля, в данном случае инвесторы не готовы учитывать технический сигнал именно сейчас и больше ориентируются на фундаментальную сторону вопроса», — отметила эксперт.

«У американской валюты сформировался этот сильный уровень — 56,50, — около которого валюта торгуется с 22 мая с незначительным отклонением в обе стороны. Теханализ показывает, что экспоненциальная скользящая средняя проходит в паре доллар/рубль чуть выше, но сигнал на покупку инструмента до сих пор в полноценном виде не сформирован, несмотря на неоднократное пробитие линии ema вверх», — пояснила Бодрова.

«С одной стороны, мешает сырьевая волатильность, с другой — ожидание шагов мировых ЦБ в июне. Поэтому на выходе наблюдается вялая диапазонная торговля — до появления свежего драйвера», — считает эксперт.

Добавим, 1 июня доллар США торгуется по 56,58 рубля (+0,1%). Евро оценивается в 63,54 рубля (-0,15%). Официальные курсы ЦБ РФ на 2 июня составляют 56,53 рубля за американскую валюту (понижен на 15 копеек) и 63,53 рубля за евро (повышен на 12 копеек).

Читайте также: «Рубль ослабит правительство РФ»