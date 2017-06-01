Тирасполь, 1 июня, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Власти Молдавии 1 июня задержали в аэропорту Кишинева и депортировали из страны заместителя руководителя аналитического центра при правительстве России Глеба Покатовича. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе приднестровского МИДа, Покатович направлялся в ПМР в рамках межправительственного сотрудничества Приднестровья и Российской Федерации в области финансово-экономического аудита.

Eurasianews.md Флаги России и Молдавии

«Данный инцидент стал очередным деструктивным проявлением, свидетельствующим об отсутствии реальной готовности молдавской стороны к выстраиванию разумных конструктивных отношений с Приднестровьем», — заявили в приднестровском ведомстве.

Участившиеся за последние месяцы случаи депортации миротворцев, ученых, экспертов, журналистов, дипломатов и других представителей Российской Федерации и иных государств, следующих в Приднестровскую Молдавскую Республику, там расценивают как продолжение Кишиневом «враждебной стратегии по тотальному ограничению международных контактов Приднестровья».

Показательным в Тирасполе считают тот факт, что блокирование сотрудничества приднестровских специалистов с российскими аудиторами происходит «на фоне громких голословных деклараций о неком «воровстве» российских денег, звучащих из уст отдельных представителей политического руководства РМ».

О том, что приднестровские власти «дерибанят» российскую помощь, раннее заявил президент Молдавии Игорь Додон, позиционирующий себя как «пророссийский» политик. Он также поддержал полную блокаду Приднестровья Молдавией и Украиной и примкнул к позиции официального Кишинева по «приднестровской проблеме».

Напомним также, что молдавские власти 29 мая объявили персонами нон грата пятерых сотрудников посольства России в Кишиневе. Причины решения не называются. В ответ Россия объявила о выдворении пяти молдавских дипломатов.