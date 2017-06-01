Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт в Казахстане 8−9 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В ближайшее время, через неделю, мы с вами ещё увидимся — на этот раз уже в Казахстане», — сказал Путин.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что на саммите ШОС в Астане будет официально оформлено членство в организации Индии.

По его словам, этот вопрос будет активно обсуждаться на переговорах в Санкт-Петербурге 1 июня. Ожидается что на этой встрече Путин и Моди также примут декларацию о расширении сотрудничества, а всего будет подписано около 10 документов.

Кроме того, Путин и Моди обсудят борьбу с терроризмом, Сирию и ситуацию на Корейском полуострове.

Напомним, процесс приема Индии в ШОС был запущен на саммите в Уфе в 2015 году.