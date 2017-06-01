Гданьск, Польша, 1 июня, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Под Гданьском (Польша) группа местных жителей совершила нападение на граждан Украины, которые легально работают на местной фабрике. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает Zaxid.net.

Michał Słupczewski Польский город Гданьск

«Группа пьяных поляков напала на дом под Гданьском, где проживали украинские гастарбайтеры, — говорится в сообщении. — В результате нападения пострадали несколько граждан Украины, а также поляк — владелец фирмы».

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 28 мая. Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали семерых молодых людей, которые подозреваются в совершении данного преступления.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.