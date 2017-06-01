Бухарест, 1 июня, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис дезавуировал заявление, сделанное от его имени президентским советником Ионом Опришором на открытии программы «Безопасность в регионе Черного моря: общие вызовы, устойчивое будущее» о том, что «ось Россия — Турция — Иран» усложняет ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это произошло после того, как румынские СМИ указали на то, что руководство Румынии впервые поместило недавнего «стратегического партнера» Турцию во «вражескую ось» вместе с такими «враждебными НАТО государствами», как Россия и Иран, и вдобавок обвинило Анкару в ослаблении региональной безопасности, в румынские политические аналитики классифицировали это заявление как серьезный международный промах.

Romaniajournal.ro Турецко-румынские отношения

Когда журналисты попросили президента прояснить данный тезис из зачитанного на конференции президентского послания, Йоханнис сказал, что это вопрос к его советнику Опришору, который готовил текст послания и зачитывал его на конференции. «Пусть господин советник Опришор объяснит вам, что он имел в виду, говоря об этой оси», — сказал президент Румынии и от других комментариев отказался.

Позже администрация президента распространила комментарий, в котором говорится, что официальная позиция Румынии в отношении Турциии не изменилась, и это было передано самим Опришором в тот же день послу Турции Осману Корай Ертасу.

Что касается сказанного советником президента, тоадминистрации Йоханниса уточнили, что озвученный Опришором текст был «подготовлен в контексте события, предполагающего скорее аналитический подход в области безопасности Черного моря». «Формулировка обсуждаемого отрывка, вернее неточность его написания, оставили место для различного рода интерпретаций, которые не соответствуют тому, как Румынии относится к Турции. Не имеется никаких изменений в официальной позиции нашей страны в отношениях с Турцией», — подчеркнули в Администрации президента Румынии.

Что касается «объяснительной» встречи Опришора с турецким дипломатом, то «турецкая сторона получила разъяснения, и обе стороны сошлись на том, что двусторонние отношения между Турцией и Румынией не пострадали и продолжают находиться в рамках тех же параметров».