Астана, 1 июня, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Проблемы обеспечения открытого доступа для населения к информации государственных органов обсудили на заседании круглого стола в Мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана сегодня, 1 июня.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Казахстан

Сделать открытыми данными о наличии свободных земель предложил заместитель Генерального прокурора Андрей Кравченко. По его словам, такие нормы успешно применяются в ближнем зарубежье: Азербайджан ежегодно информирует население о свободных землях, Белоруссия в ближайшее время планирует разместить эти сведения на публичной земельной электронной карте.

«Мы недавно изучили, насколько населению доступны сведения о свободных землях. Выяснили, что на интернет-ресурсе Правительства для граждан размещены земельно-кадастровые схемы районов, городов с еженедельным обновлением. Однако не отображаются сведения о свободных землях. Такая информация предоставляется по письменному запросу в течение трёх дней. Нам кажется, что здесь можно зарубежный опыт уже перенимать», — сказал Кравченко.

Кроме того, он напомнил о том, какое в целом значение имеет закон «О доступе к информации»:

«До принятия закона в Казахстане отсутствовал действенный законодательный механизм, регулирующий вопросы в этой сфере, не было даже базового понятия, что такое доступ к информации. Этим пробелом пользовались многие и сами определяли, какую информацию предоставлять, какую нет, какие из сведений считаются открытыми, какие нельзя делать публичными. Теперь же в законодательстве предусмотрена ответственность за непредоставление или предоставление заведомо ложной информации», — сказал Кравченко.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал о том, как сейчас работают сайты «Открытого правительства»:

«Если за весь прошлый год было размещено 7 тыс. 12 проектов нормативно-правовых актов, то за пять месяцев текущего года уже размещено 5 тыс. 878. На портале «Открытые бюджеты» за 2016 год размещено 5 тыс. 908 бюджетных программ, а в этом году — уже 5 тыс. 519. Также хочу отметить рост популярности портала «Открытый диалог». В прошлом году на него поступило в среднем около 1 тыс 600 обращений граждан, в этом году на 62% больше — порядка 2 тыс 600 обращений», — сказал министр.

Также он сказал, что сайты «Открытого правительства» пополнится ещё одним компонентом открытых петиций (аналог Российской общественной инициативы):

«Министерством прорабатывается вопрос по созданию нового компонента «Открытые петиции». Для его реализации необходимо внести изменения в законодательные акты, также потребуются дополнительные бюджетные средства, но нужно время», — сообщил министр.

Депутат Маулен Ашимбаев со своей стороны выступил с критикой проводимой работы:

«Перед нашим круглым столом ряд неправительственных организаций по своей инициативе провели исследования, как отвечают на запросы государственные органы. Они направили запросы 12 областям через блоги первых руководителей акимов областей, которые существуют на портале e-Gov. У других руководителей областей, оказывается, нет блогов на e-Gov. Возникает вопрос, почему блогов до сих пор нет? Из 12-ти только 4 области в соотвествии с законом дали ответы на запросы граждан. Таким образом, 70% областей не дали ответы, которые они должны были в соответствии с законом о доступе к информации предоставить. В нашем законодательстве предусмотрена ответственность, которую мы включили в кодекс об административных правонарушениях. Также были направлены запросы в 15 министерств. Там ситуация несколько лучше. 70% предоставили ответы, 30% нарушили закон о доступе к информации, тоже немало, согласитесь», — сказал Ашимбаев.

Также проблемы у сайтов государственных органов отметил и сам министр информации и коммуникаций:

«В интернет-ресурсах раскрывается информация общего характера, статистика, связанная с госорганом, — все в общем порядке. Практически не раскрывается информация о проводимых проверках. Как правило, на интернет-ресурсе размещается план проверок, но отсутствуют результаты их проведения. Сведения об оказываемых госуслугах предоставляются частично, с различной степенью детализации. На интернет-ресурсах местных испольнительных органов слабо представлена справочная и консультационная информация для сельского населения о мерах государственной поддержки. Некорректно реализована система поиска информации. Большинство интернет-ресурсов не соответствуют принципам удобства для пользователей — это самое главное», — отметил Абаев.

Депутат Маулен Ашимбаев предложил создать общественный рейтинг открытости государственных органов, чтобы по его итогам поощрять лидеров и критиковать аутсайдеров.

Напомним, почти два года назад 20 мая 2015 года президент Нурсултан Назарбаев в «Плане Нации — 100 конкретных шагов» обозначил необходимость открытого доступа к информации государственных органов для населения:

внедрение «Открытого правительства», разработка закона о доступе к информации;

внедрение практики ежегодных публичных выступлений руководителей государственных органов перед населением о достижении ключевых показателей стратегических планов и программ развития территорий и размещение их отчетов на официальных веб-сайтах. Внедрение практики ежегодных отчетов о результатах деятельности руководителей национальных вузов перед учащимися, работодателями, представителями общественности и СМИ;

обеспечение онлайн-доступности статистических баз данных центральных госорганов, а именно всей бюджетной и консолидированной финансовой отчетности, результатов внешнего финансового аудита, итогов оценки эффективности государственной политики, результатов общественной оценки качества государственных услуг, отчетов об исполнении республиканского и местного бюджетов.

Затем в ноябре 2015 года был разработан и принят закон «О доступе к информации», который как говорится в его преамбуле, «регулирует общественные отношения, возникающие в результате реализации конституционного права каждого свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом».