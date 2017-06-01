Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 13:25 — ИА Регнум. В «Газпроме» не опасаются того, что Украина может начать отбирать транзитный газ в счет «антимонопольного штрафа», заявил глава компании Алексей Миллер в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для украины

По его словам, газовый холдинг ждет окончательного решения Стокгольмского арбитража к концу июня. Его пока нет, сказал Миллер. Говоря о риске отбора Киевом газа из транзитного газопровода, Миллер сказал «пусть попробуют».

Также комментировать предварительное решение не стал зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. Он отметил, что еще не успел прочитать 700 страниц.

«А вот Киев радуется победе? Какая победа? Если в футболе гол не забили, но два раза коснулись мяча — это что? Тоже победа?», — сказал Медведев.

Напомним, 31 мая «Нафтогаз» заявил, что Стокгольмский арбитражный суд отменил требование «бери или плати» (take or pay) «Газпрома» по газовому контракту с Украиной. В «Газпроме» отметили, что данное решение является промежуточной стадией арбитражного процесса, а окончательное решение может быть вынесено не ранее конца июня.

Разбирательства в Стокгольмском арбитраже идут с 2014 года. Чтобы не выплачивать долг за голубое топливо российской компании «Газпром», Киев обвинил Москву в нарушении правил торговли.

Антимонопольный комитет Украины 22 января 2016 года наложил на «Газпром» штраф за нарушение антимонопольного законодательства и «злоупотребление монопольным положением».

Якобы компания допустила злоупотребления на рынке транзита природного газа в 2009—2015 гг. через Украину. «Газпром» оспаривал штраф и пеню в размере $6,429 млрд во всех судебных инстанциях Украины.