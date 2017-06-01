Москва, 1 июня, 2017, 13:14 — ИА Регнум. С 1 июня в России стартует масштабный образовательный проект для школьников страны в сфере защиты персональных данных, сообщили в Роскомнадзоре.

Урок информатики в советской школе, СССР, 1980–е

Сегодня в более чем половине регионов России в лагерях дневного пребывания специалисты Роскомнадзора проведут специализированные уроки. Детям расскажут о том, что такое персональные данные, почему их необходимо защищать, разглашения каких сведений о себе в интернете стоит остерегаться в целях безопасности.

Школьникам будут продемонстрированы мультипликационные видеоролики, в которых рассказывается о возможных негативных последствиях неосторожного обращения с персональными данными.

Планируется, что на постоянной основе уроки по информационной безопасности будут проводиться в школах с нового учебного года (2017−2018).

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Как сообщало ИА REGNUM, 46% жителей России знают о том, что когда они пользуются мобильным телефоном или интернетом, то при желании можно получить доступ к их персональной информации.

70% опрошенных в целом обеспокоены тем, что их персональная информация при использовании мобильного телефона или интернета, может быть доступна другим людям.