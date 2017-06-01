Москва, 1 июня, 2017, 12:56 — ИА Регнум. С окончанием налогового периода в России рубль немного просел, но незначительно. В последние три недели он так и остается в очень узком диапазоне и против доллара и против евро. Стабилизировался курс благодаря поддержке нефтяных цен со стороны крупнейших мировых экспортеров нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании АНАЛИТИКА Онлайн Владимир Чернов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Дальше ориентироваться стоит также на нефтяные цены. Однако правительство РФ не очень устраивает столь дорогой курс рубля, о чем свидетельствует постоянные вербальные интервенции с их стороны. Пока эти интервенции не смогли значительно ослабить рубль, но у него была поддержка и со стороны российских экспортеров и со стороны «ОПЕК+». Теперь же правительству будет гораздо легче ослабить рубль вербальными интервенциями», — пояснил эксперт.

«Сегодня, 1 июня, вечером опубликуют данные по запасам нефтепродуктов в США, которые серьезно повлияют на нефтяные цены. 31 мая выходили предварительные данные от американского института нефти API, которые показали очень существенное снижение запасов. Если сегодня вчерашняя статистика подтвердится официальной от Министерства Энергетики США, то стоимость черного золота вновь пойдет тестировать отметку в 50 $ за бочку смеси Brent», — считает Чернов.

«Курс рубля в таком случае будет снижаться и против доллара и против евро. Если говорить про конкретные цели, то против доллара рубль 1 июня сможет упасть до отметок 57.20−57.50, а против евро до 64.00−64.50», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 1 июня составляют 56,68 рубля за американскую валюту и 63,41 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 17 и 47 копеек соответственно.

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