Севастополь, 1 июня, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Согласительная комиссия по рассмотрению предложений граждан по проекту Генплана удовлетворила заявления около двух тысяч человек и сохранила зоны частной застройки на месте предполагаемой Генпланом малоэтажной жилой застройки. Об этом журналистам 1 июня заявил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Комиссия рассмотрела более двух тысяч обращений, и в подавляющем большинстве приняло положительное заключение. Были рассмотрены территории на Центральном холме, площади Ластовой и другие, — сказал он. — Решения комиссии носят рекомендательный характер, но разработчики обязаны их выполнить».

Моложавенко сообщил, что в первую очередь комиссия рассматривала наиболее болезненный круг вопросов, связанных с изменением использования районов частной жилой застройки в зону малоэтажного строительства.

Он сообщил, что решение принималось с точки зрения однородности застройки.

«Если зона частного сектора однородна, то принималось решение по ее сохранению. Если зона неоднородна и часть ее имеет замкнутые кварталы малоэтажной застройки — разработчикам рекомендовалось разделить эту территорию на две-три части», — добавил Моложавенко.

Следующие заседания комиссии будут посвящены другим «блокам» претензий населения: садоводов, транспорта, участки, попавшие в природоохранные и природные территории и зоны спецназначения (земли Минобороны).

Как сообщало ИА REGNUM, реакцией жителей Севастополя на представленный правительством проект Генплана стали громкие общественные слушания, на которых люди высказались категорически против изменения функциональных зон и потребовали разорвать контракт с разработчиком «НИПИ Генплана Москвы».

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Затем последовал масштабный митинг, на котором севастопольцы высказали недоверие всем трем ветвям власти и обратились к президенту России с просьбой вмешаться в создавшуюся критическую ситуацию.

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По данным правительства, в органы власти поступило более девяти тысяч обращений и заявлений горожан. После чего власти создали несколько согласительных комиссий, включая экспертный совет местных архитекторов.

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Врио губернатора Дмитрий Овсянниковраскритиковал информационную работу по разъяснению Генплана, однако комиссии проходят в закрытом для прессы режиме.

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Нет надежды и на протоколы заседаний, поскольку они будут заформализованы цифровыми кодами территорий и не дадут представления о топонимических названиях районов Севастополя.