Мадрид, 1 июня, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Согласно ежегодному докладу Всемирного центра конкурентоспособности бизнес-школы IMD, опубликованному 31 мая, Испания заняла тридцать четвертое место в рейтинге 63 наиболее конкурентоспособных стран мира, который возглавили Гонконг, Швейцария и Сингапур, а на последних позициях оказались Венесуэла, Монголия и Бразилия, сообщает El Periódico.

Pixabay.com Флаг Испании

Как и в 2016 году, производительность Испании сдерживается высоким уровнем безработицы. Ранее к этому прибавлялись недостаточная эффективность государственного сектора и политическая нестабильность, однако теперь тенденция изменилась.

С 2013 года, когда Испания занимала 45 позицию, ее рейтинг постоянно растет. Директор бизнес-школы, составлявшей рейтинг, Артуро Брис рассказал, что Испания поднялась по эффективности правительства на одиннадцать позиций, а частный сектор потерял одну позицию в 2017 году.

«Испанский бизнес до сих пор не является глобальным. У нас есть международные компании, но не глобальные», — подчеркивает директор IMD.

Страна получает хорошие оценки в росте реального ВВП на душу населения, экспорте коммерческих услуг и росте потоков прямых иностранных инвестиций, но общий рейтинг портит высокая безработица среди молодежи (60 место) и общий уровень безработицы (также 60 позиция в отдельном рейтинге).

Самые большие улучшения для испанской экономики, зарегистрированные с 2016 по 2017 год, происходят в плане устранения риска политической нестабильности после того, как консервативному премьер-министру Мариано Рахою удалось сформировать правительство.

В плане наиболее заметных ухудшений фигурируют рыночная капитализация, государственные расходы на образование на одного учащегося и экспорт коммерческих услуг.

Между тем, Испании получает от IMD высокие оценки в индексе международных инвестиций, здоровья и окружающей среды, социальной структуры, цен и базовой инфраструктуры. За предпринимательский или новаторский дух Испанию поставили на 58 из 63 стран.

Напомним, Мариано Рахой, занимающий главный государственный пост Испании с декабря 2011 года, выступает за политику жесткой экономии, направленную на поддержание фискальной консолидации и сдерживание дефицита бюджета.

В годы его правления был проведен ряд резонансных реформ, включая медицинскую и трудовую реформы, результаты которых имеют противоречивые оценки в обществе.

Однако при этом уже несколько лет подряд ВВП Испании демонстрирует рост на 2,5−3% в год, а государственный долг снизился ниже 100% ВВП. При этом Испания остается одной из самых безработных стран Евросоюза.