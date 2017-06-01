Москва, 1 июня, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Необходимо, чтобы в новом учебном году 2017−2018 была завершена работа над стандартами для средних профессиональных учебных заведений, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг (ОЗППОУ) Виктор Панин.

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По его словам, в системе профессионального и высшего образования до сих пор не выстроена взаимосвязь с рынком труда.

«На сегодняшний день этой связи не ощущается, у нас по отдельным направлениям переподготовка, а по многим направлениям дефицит кадров, это технические и инженерные специальности. По последним исследованиям, которые проводила ВШЭ, выявилась такая тенденция, что практически каждый второй выпускник вуза вынужден тратить время на дополнительное образование на рабочем месте. То есть работодатели несут затраты на обучение и подготовку тех кадров, которые они получают по результатам работы нашей системы образования», — подчеркнул он.

Еще одной проблемой выступает давно наметившаяся тенденция по сокращению бюджетных мест в вузах. По словам Панина, ждать решения этого вопроса не приходится — ситуация будут лишь усугубляться.

«Более того, Минобрнауки объявил о повышении стоимости платного высшего образования. В среднем планируется увеличить стоимость на 40%, это очень серьезная существенная цифра, она свидетельствует о том, что высшее образование становится все более элитарным, не эгалитарным, которое рассчитано на все слои общества, а именно элитарным в худшем смысле этого слова, потому что становится доступным тем, у кого есть деньги, кто в состоянии оплачивать это образование. Всем остальным остается надеяться лишь на те бюджетные места, которые пока еще в вузах, слава тебе, Господи, есть, и пока массовых сокращений не предвидится. Происходит с помощью разного вида манипуляций уменьшение количества бюджетных мест, но пока это несерьезные цифры, процент незначительный».

Напомним, 1 июня в России традиционно отмечают День защиты детей. Одной из главных проблем их защиты выступают вопросы снижения качества и доступности образования: от дошкольного до высшего.