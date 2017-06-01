Москва, 1 июня, 2017, 12:48 — ИА Регнум. В пресс-центре ИА REGNUM началась прямая трансляция пресс-конференции организаций, выступающих против внедрения в России ювенальных технологий. В рамках мероприятия выступающие обсудят работу уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой над поручением президента РФ Владимира Путина дать анализ практики изъятия несовершеннолетних из семьи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Обсуждение работы детского омбудсмена Кузнецовой

В пресс-конференции принимают участие: