Обсуждение работы детского омбудсмена Кузнецовой: прямая трансляция
Москва, 1 июня, 2017, 12:48 — ИА Регнум. В пресс-центре ИА REGNUM началась прямая трансляция пресс-конференции организаций, выступающих против внедрения в России ювенальных технологий. В рамках мероприятия выступающие обсудят работу уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой над поручением президента РФ Владимира Путина дать анализ практики изъятия несовершеннолетних из семьи.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Обсуждение работы детского омбудсмена Кузнецовой
В пресс-конференции принимают участие:
- Денис Давыдов, «Лига безопасного интернета»;
- Мария Мамиконян, общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление»;
- Валерий Солянин, «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям»;
- Ольга Леткова, АРКС;
- Элина Жгутова, правозащитный центр «Иван-чай»;
- Николай Бондаренко, председатель правозащитного движения «Пчелки»;
- Татьяна Шишова, психолог, Детский фонд;
- Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре;
- Елена Тимошина, заместитель директора Общественного центра правовых экспертиз и законопроектной деятельности, ученый-криминолог, кандидат юридических наук;
- Татьяна Крылатова, научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья;
- Ирина Медведева, член Правления Российского детского фонда, член Союза писателей России, психолог.