Лондон, 1 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Опросы общественного мнения отдают победу на предстоящих парламентских выборах в Великобритании Консервативной партии, сообщает 1 июня Press Association.

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Партия действующего премьер-министра страны Терезы Мэй на выборах 8 июня получает 44% голосов избирателей.

Партия Лейбористов под руководством Джереми Корбина может набрать на выборах в парламент лишь 35%.

Остальные три партии набирают в общей сложности 14% голосов избирателей: Либеральные демократы получают 8%, Партия независимости Соединенного Королевства — 4% и «зеленые» — 2%.

Аналогичный опрос, проведенный месяцем ранее, демонстрировал другие результаты. Так, консерваторы потеряли 1% голосов избирателей, а лейбористы увеличили свой рейтинг на целых 6%.

Напомним, 8 июня в Великобритании пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано правительство, в том числе может измениться премьер-министр страны.