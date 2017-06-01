Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Переговоры по финансированию газопровода «Турецкий поток» начались. Как сообщил сегодня, 1 июня, журналистам на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов, компания уже ведет переговоры с банками по привлечению проектного финансирования для газопровода.

ekoavrasya.net Турецкий поток в процессе строительства

Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, начались ли уже работы по привлечению средств для реализации «Турецкого потока», Круглов отметил, что переговоры в этом направлении осуществляются. Он также сказал, что для финансирования будут привлекаться российские и зарубежные банки.

В конце февраля 2017 года член правления «Газпрома» Олег Аксютин объявил, что реализация строительства газопровода «Турецкий поток» будет осуществляться за счет проектного финансирования, писало ИА REGNUM. Аксютин сказал, что для финансирования газопровода таким способом есть все условия, «Газпром» начал заниматься этим вопросом. По словам члена правления концерна, потенциальные инвесторы осознают привлекательность участия в финансировании «Турецкого потока» на основе опыта с «Северным потоком».

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Напомним, что согласно проекту, «Турецкий поток» будет состоять из двух ниток по 15,75 млрд кубометров каждая и пролегать по дну Черного моря. Первая нитка предназначена для Турции, вторая — для поставок российского газа через турецкую территорию в европейские страны. Ввод в эксплуатацию обеих ниток должен состояться до конца 2019 года. Обе нитки будет строить South Stream Transport B.V. вместе с швейцарской компанией Allseas Group.

Однако реализация европейской части газопровода находится под вопросов, так как четкой позиции Европейской комиссии по этому поводу до сих пор озвучено так и не было. Учитывая печальный опыт с нереализованным проектом «Южный поток», российская сторона хочет, чтобы Брюссель дал «железобетонные гарантии» по поводу второй нитки «Турецкого потока», заявлял ранее заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков.

Вообще весь этот проект был заморожен в 2014 году из-за того, что турецкие ВВС сбили российский самолет в небе над Сирией. Только осенью 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». С российской стороны за реализацию проекта отвечает «Газпром», с турецкой — «Боташ». Документ действует в течение 30 лет с перспективой пролонгации на последующие пятилетние периоды. Причем согласно договоренностям, Россия может отказаться от строительства второй нитки, если это потребуется.

7 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Турцией о строительстве газопровода «Турецкий поток», до этого то же сделала и Турция. Строительство морской части газопровода у российского побережья Черного моря началось 7 мая. Судно Audacia швейцарской компании Allseas Group ведет работы по укладке труб.