Волгоград, 1 июня, 2017, 11:41 — ИА Регнум. В Волгограде облагораживать территорию возле строящегося интерактивного музея «Россия. Моя история» в пойме реки Царица начнут уже в ближайшие несколько месяцев. В настоящее время объявлен конкурс по поиску подрядчика. Соответствующая документация была размещена 31 мая на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM.

Oblstroy.volgograd.ru Проект музея в Волгограде

Здесь на территории площадью в четыре га планируется проложить системы водоснабжения и водоотведения, обустроить ливневую канализацию и дороги, провести электричество. Также исполнителю контракта предстоит обустроить игровые площадки для детей с качелями и каруселями, а также спортивные площадки с тренажерами. Будет на чём посидеть и отдыхающим, и куда припарковать свой велосипед. Появятся вокруг музея и деревья с кустарниками, клумбы с цветами, а также малые архитектурные формы.

На эти цели планируется затратить более 115,4 млн рублей. Заказчиком работы выступило МУ «Комдорстрой». А средства будут направлены за счёт субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год.

Завершены работы по благоустройству, согласно условиям контракта, должны быть к 1 ноября 2017 года.

Oblstroy.volgograd.ru Стройка в пойме реки Царица

Напомним, Волгоградская область вошла в число первых десяти субъектов РФ, где строится интерактивный музей «Россия. Моя история». Он будет оснащен голограммами, сенсорными экранами, лайтбоксами и аудиогидами. В здании будет смонтирован проекционный купол и видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями. Вокруг нового культурного центра появится парк с «сухими» фонтанами, зонами для активного и спокойного семейного отдыха, детскими и спортивными площадками.

Строительство идет высокими темпами, ввести объект планируется до конца 2017 года. Как заявлял неделю назад генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» Владимир Иващенко, готовность объекта составляла 65%. К 1 июня строители завершили заливку полов, теперь можно полномасштабно приступить к монтажу инженерных систем, возведению перегородок. В настоящее время уже полностью построены железобетонные колонны, перекрытия и металлоконструкции. Возведены наружные стены из сэндвич-панелей, получены все необходимые технические условия на присоединение здания к сетям.

Во середине мая на объекте побывала инспекция государственного строительного надзора. Сотрудники ведомства взяли документацию на проверку.

Аукцион по строительству нового культурного объекта, заказчиком которого выступила некоммерческая организация Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области», выиграла компания ОАО «Приволжстрансстрой». Здание нового музея будет иметь площадь в 7630 квадратных метров и сможет одновременно вместить 600 человек.