Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Для «зеленой» энергетики единственным путём развития является атомная энергетика. Об этом сегодня, 1 июня, заявил гендиректор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в ходе панельной сессии «Роль атомных технологий в создании «зеленой» энергетики» в рамках Петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Лихачёва, гидроэнергетика имеет свои географические ограничения, и в России уже столкнулись с экологическими последствиями создания больших водохранилищ. А солнце и воздух, добавил он, требуют больших инвестиций, не могут быть абсолютно единственным источником, не могут эффективно реагировать на пиковые нагрузки у потребителей.

«Альтернативного пути развития у зелёной энергетики в мире, и России в том числе, кроме как развивать и наращивать атомную энергетику, просто не существует», — подчеркнул глава «Росатома».

Он добавил, что внимательно следит за решением Германии о переходе с атомной генерации на другие источники энергии. «По мере вывода атомных станций из генерации заметно второй год в Германии растут выбросы углекислоты. Крайне поучительная для нас история. Совершенно другой тренд у России», — заявил Лихачёв.

«Если говорить о прогнозах международного энергетического агента, основанных на договоренностях Парижа, то наша сегодняшняя генерация в 390 мегаватт должна до 2050 года вырасти в три раза. Если все аспекты соглашения будем соблюдать, то весьма в обозримом промежутке времени должны практически утроить мощность атомных станций. И это наш вклад в будущее зеленой энергетики», — заявил глава «Росатома».

По мнению Лихачёва, ключевым событием 2015 года было принятие парижского соглашения. «В 2016 год мы вошли с пониманием, что 175 стран договорились о совместных действиях, жестких действиях, требующих затрат (и финансовых, и интеллектуальных), направленных на кратное снижение парниковых выбросов», — отметил он.

По его словам, если 11% атомной электрогенерации будет заменено углеводородной, у нас добавится еще более 2 млрд тонн выбросов. Примерно такой негативный баланс мог бы быть, если не развивать атомную энергетику, а замещать её традиционным углеводородом, пояснил глава госкорпорации.

«Для того, чтобы этот природный аспект осознать: все природные леса (то есть леса Евразии, Северной Америки) поглощают в год до 1 млрд тонн, то есть сегодняшний экологический эффект существующих атомных мощностей в два раза превосходит работу всех лесов северного полушария. Все прогнозы сходятся в одном: будет расти потребление энергии в мире и рост должен произойти за счёт зелёной энергетики. Сможем ли мы обеспечить эту работу исключительно за счёт гидра, солнца и ветра? Очевидно, что нет», — подчеркнул Лихачёв.