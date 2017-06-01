Москва, 1 июня, 2017, 11:16 — ИА Регнум. В России в течение последних 15 лет число несовершеннолетних, отбывающих наказание в виде лишения свободы, упало более чем в десять раз и достигло исторического минимума. Об этом сообщает пресс-бюро ФСИН России.

AlexVan Тюрьма

Как отметили в ведомстве, если на 1 января 2002 года в воспитательных колониях находилось 18,6 тыс. подростков, то на 1 мая 2017 года их число составляет 1 592 человека. Такое значение содержащихся в воспитательных колониях несовершеннолетних осужденных является минимальным.

В пресс-бюро пояснили, что к снижению численности несовершеннолетних осужденных привели такие меры, как декриминализация статей УК РФ и расширение спектра наказаний, не предполагающих изоляцию от общества. На текущий момент лица, не достигшие 18-летнего возраста, получают наказание в виде лишения свободы как правило за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года число заключенных тюрем, исправительных колоний и следственных изоляторов в России достигло исторического минимума за счет гуманизации исполнения наказаний и других мер. По данным на 1 января 2017 года, в указанных учреждениях содержатся около 630 тыс. человек. При этом 523 тыс. человек находятся в местах лишения свободы и примерно 107 тысяч — в СИЗО.

Читайте также: Количество заключенных в РФ достигло исторического минимума