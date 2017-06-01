Москва, 1 июня, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Дожди и сильный порывистый ветер ожидаются в ближайшее время в Москве и Подмосковье. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Росгидрометцентр.

А. Саврасова. Перед грозой. 1880

«В ближайший час 1 июня с сохранением до 11:00 мск 2 июня в Москве (включая ТиНАО) и Мособласти местами ожидаются кратковременный дождь, усиление ветра с порывами 15−20 метров в секунду «, — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось ИА REGNUM, 29 мая 2017 г. на Москву и Подмосковье обрушился ураган. Шквалистый ветер, порывы которого достигали 22−24 м/с, повалил сотни деревьев и металлических конструкций.

По последним данным, в результате разгула стихии погибли 15 человек, из них 10 — в Москве и 5 — в Подмосковье.

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