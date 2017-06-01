Москва, 1 июня, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) просит мэра Москвы Сергея Собянина рассмотреть возможность дать право инвалидам парковаться бесплатно на местах, не обозначенных как места парковки для спецмашин инвалидов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проблемы инвалидов

«Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления права инвалидам бесплатно занимать парковочные места, в том числе не обозначенные как места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Первым шагом в решении этого вопроса могло бы стать предоставление такой возможности у социально значимых объектов», — говорится в письме мэру Москвы.

Сейчас на каждой стоянке, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Вместе с тем в комитет Госдумы поступают обращения инвалидов с жалобами на то, что штрафы не отпугивают желающих припарковаться на комфортные места, расположенные возле зданий, из-за чего им приходилось ставить свои транспортные средства на любые свободные места парковки. Впоследствии этим гражданам приходили штрафы за нарушение правил парковки или неоплаченную парковку.