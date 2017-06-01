Москва, 1 июня, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Банк России может пересмотреть свой прогноз по ценам на черное золото в середине июня 2017 г. Об этом, как передает RT, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью CNBC.

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«Я думаю, что среднесрочная динамика цен на нефть может быть в диапазоне от $40 до $50 за баррель, — сказала она в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). — И мы пересмотрим наш прогноз в середине июня».

Набиуллина напомнила, что базовый сценарий ЦБ сейчас составляет $40 за баррель, «но, может быть, мы можем его улучшить на этот год».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Санкт-Петербурге начал свою работу XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году он проходит под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

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