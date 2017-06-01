Буэнос-Айрес, 1 июня, 2017, 10:27 — ИА Регнум. По данным источников EFE в правовых структурах Аргентины, дело перешло Бонадио, который уже работает по другим обвинениям против Фернандес де Киршнер и является одним из самых критикуемых ею судей.

(сс)Unknown Кристина Фернандес

Передача дела от судьи Ариэля Лихо произошла по просьбе самого Бонадио, аргументировавшего это необходимостью объединить это дело с похожими делами, которые находятся в его разработке.

Бонадио уже работает над расследованием, открытым в декабре 2015 года по иску нескольких граждан Аргентины, обвиняющих высокопоставленных чиновников правительства Киршнер в «государственной измене» за одобрение меморандума с Ираном.

Эти истцы считают, что переговорами и подписанием меморандума с Ираном чиновники предали не только еврейскую общину Аргентины, но и всю страну.

Напомним, дело, открытое в первые месяцы 2015 года прокурором Нисманом о сокрытии лиц, причастных к организации теракта в 1994 году в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе, в результате которого погибли 85 человек, закрывалось ввиду «отсутствия состава преступления», однако было снова открыто в конце 2016 года и передано судье Ариэлю Лихо.

Следствие стремится определить, как сообщал Нисман за четыре дня до того, как он был обнаружен мертвым в своем доме при не выясненных обстоятельствах, прикрывало ли правительство Фернандес де Киршнер причастных к теракту иранских граждан в обмен на улучшение торговых отношений с Ираном.

Покойный прокурор полагал, что меморандум о взаимопонимании, достигнутый между Аргентиной и Ираном в 2013 году о совместном расследовании нападения, на самом деле означал ровно противоположное: содействие нескольким подозреваемым в уклонении от правосудия, что всегда отрицали сторонники Киршнер.

Это соглашение не было ратифицировано Ираном, а в Аргентине, несмотря на одобрение в Конгрессе, позднее было признано неконституционным Верховным судом.