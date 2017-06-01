Москва, 1 июня, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Сбербанк России понизил процентные ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Ставки по ипотеке на покупку жилья в новостройке понижены с 1 июня 2017 года, а на покупку квартиры на вторичном рынке — с 5 июня 2017 года. Снижение составит 0,2 — 0,75%.

Так, процентная ставка на приобретение квартиры в новостройке составит 10,7%, при условии оформления электронной регистрации сделки — 10%.

Напомним, 23 мая российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что ставки по ипотеке могут быть снижены до уровня в шесть-семь процентов — в тех экономических условиях, которые есть на сегодняшний день.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая стало известно, что объем средств, выделенных государством на поддержку ипотеки, весь израсходован.

Порядка 30 тысяч заявок заемщиков, поданных на реструктуризацию ипотечных кредитов перед банками, могут остаться без государственного субсидирования, и заемщикам теперь придется решать свои проблемы самостоятельно.