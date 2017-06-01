Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность создания бизнес-инкубатора для молодых дизайнеров моды, а также сети городских шоу-румов, где производители одежды могли бы реализовывать свою продукцию на особых условиях. Об этом заявил 1 июня губернатор Георгий Полтавченко на пленарной сессии «Участие регионов России в развитии легкой промышленности и формировании индустрии моды как глобального сетевого рынка» в рамках Петербургского международного экономического форума.

geralt Легкая промышленность

«Правительство нашего города поставило перед собой амбициозную, но вполне выполнимую задачу — завоевать и укрепить статус Санкт-Петербурга как центра модной индустрии России. Для этого, на мой взгляд, у нас есть все предпосылки», — сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

По данным Георгия Полтавченко, в Петербурге работает более двух тысяч дизайнеров одежды, многие из них известны уже далеко за пределами города. Кроме того, в Петербурге порядка 450 предприятий, производящих одежду, обувь и аксессуары.

Разработана комплексная программа «Санкт-Петербург — центр индустрии моды и легкой промышленности», целью которой является кооперация дизайнерского сообщества и производственных площадок. «На сегодняшний день это ключевая задача», — сказал губернатор. Ее выполнению и может послужить бизнес-инкубатор и сеть шоу-румов.

Георгий Полтавченко также сообщил, что правительство города планирует подготовить комплекс налоговых и финансовых преференций для предприятий легкой промышленности и индустрии моды.