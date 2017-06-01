Москва, 1 июня, 2017, 09:56 — ИА Регнум. С 1 июня во всей Москве начнут размещать плакаты в честь Дня России. Их будет более 500. В честь праздника столицу оформят в цвета триколора, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Исторические здания получат бело-сине-красную подсветку. На фасадах домов-книжек на Новом Арбате по вечерам с 10 по 13 июня будут показывать видеооткрытки с поздравлением. Их можно будет увидеть и на медиафасаде здания Центрального телеграфа на Тверской улице.

Также для украшения центра города приготовлено несколько сотен бело-сине-красных флагов. Их установят, к примеру, вдоль Новооарбатского моста.

Кроме того, увидеть праздничные открытки на цифровых щитах, рекламных баннерах и билбордах можно будет вдоль городских магистралей, на центральных улицах и рядом с остановками общественного транспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, День России — 12 июня — до 2002 года имел название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. День России — государственный праздник, и является одним из самых «молодых» праздников в стране. Праздник отмечается ежегодно с 1992 года (нерабочий день с 1991 года).