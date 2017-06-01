Петропавловск-Камчатский, 1 июня, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Жителям Камчатки, заявившимся на дальневосточный гектар, следует более активно включиться в процесс оформления документов на земельные участки, считает министр имущественных и земельных отношений края Борис Выборов. Как он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, не все из тех, кто подал заявку, спешат возвращать подписанные договоры в уполномоченные органы.

Надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

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По словам министра, не подписанными остаются около 400 договоров, отправленных заявителям. Между тем, это является необходимым условием для дальнейшей регистрации земельных участков и их постановки на кадастровый учёт.

«Мы призываем заявителей не откладывать в долгий ящик этот вопрос и заняться оформлением выбранных участков», — сказал Выборов.

За первый год реализации проекта о «дальневосточном гектаре» в безвозмездное пользование на Камчатке гражданам предоставлено свыше 900 земельных участков общей площадью более 1200 га.

«Закон совершенствуется, сегодня на федеральном уровне решены уже многие вопросы, возникшие в первые месяцы работы. Сейчас ожидается принятие очередных поправок, которые значительно расширят перечень земель, открытых для предоставления», — сказал Борис Выборов.

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По информации уполномоченных органов Камчатского края принято порядка 3660 заявлений. 520 обращений поступили из других регионов страны. Лидерами по количеству заявлений являются жители Москвы, Московской и Ростовской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Калининградской и Свердловской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, с обращениями на дальневосточный гектар из других регионов, у заявителей могут возникнуть и проблемы. Так, например, один из бизнесменов «заказал» себе участок в зоне вечной мерзлоты на самом севере региона. Местные чиновники объяснили такой выбор тем, что мужчина просто не знает особенности региона — здесь суровые климатические условия и большие расстояния между населенными пунктами. До некоторых из них можно добраться только на вертолете, а железнодорожного сообщения на Камчатке нет.

Кроме того, некоторые дачники начали воевать с новыми соседями. В одном случае дальневосточными гектарами был перекрыт один из проездов, в другом случае обладатели земли начали рубить кедрач, что не понравилось садоводам, и те просто перерыли дороги к полученным людьми участкам.