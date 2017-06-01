Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Утром 1 июня в Санкт-Петербурге начал свою работу XXI Петербургский международный экономический форум. В этом году он проходит под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям ПМЭФ-2017, сообщает 1 июня пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, что форум продлится с 1 по 3 июня, на второй день форума запланировано участие в нем главы российского государства.

Как отметил в своем приветствии Владимир Путин, «мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада».

По мнению российского президента, на ПМЭФ необходимо обсудить, как упрочить наметившиеся положительные тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий.

«Происходящие сегодня масштабные изменения требуют от мирового сообщества действенных мер по совершенствованию международной архитектуры управления с тем, чтобы с помощью согласованных шагов добиться распределения выгод от глобализации для всех слоёв населения. Тем самым обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие», — подчеркнул Владимир Путин.

Он также отметил, что Петербургский международный экономический форум «стал признанной дискуссионной площадкой мирового уровня, открытой для прямого, заинтересованного диалога участников по актуальным вопросам современности».

Путин высказал уверенность в том, что принятые в ходе ПМЭФ-2017 инициативы и рекомендации «будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов», а заключённые на форуме контракты и соглашения «послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов».