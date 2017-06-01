Москва, 1 июня, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Снижение Банком России ключевой ставки может быть продолжено, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью CNBC.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Глава Банк России подчеркнула, что регулятор должен быть консервативным своей денежно-кредитной политике.

«Мы снизили процентные ставки, и я думаю, что у нас есть пространство для смягчения денежно-кредитной политики, но темпы этого смягчения будут зависеть от экономической ситуации, от фактической инфляции, от инфляционных ожиданий, от динамики цен на нефть», — пояснила она.

Набиуллина отметила, что все важные факторы экономики обсуждаются на каждом заседании Банка России. Только после анализа ситуации каждый раз принимается решение по следующему шагу.

Глава Банка России констатировала, что в настоящее время проводится политика «свободного плавания курса рубля», к которому еще не привыкла российская экономика. Тем не менее, у этой политики есть свои неоспоримые преимущества.

«И мы не хотим вмешиваться в валютный рынок, и мы не используем нашу ключевую ставку для влияния на валюту, потому что я считаю, что валютный курс должен устанавливаться на рыночной основе», — уточнила она.

Напомним, в настоящее время ключевая процентная ставка составляет 9,25%. С 27 марта по 1 мая 2017 года она равнялась 9,75%, а до этого, с сентября 2016 года — десять процентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая Набиуллина заявила, что к 2020 году Банк России может снизить ключевую ставку примерно на два процентных пункта — при условии, что среднесрочная инфляция составит четыре процента.