Москва, 1 июня, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый бывшим министром финансов Алексеем Кудриным предлагает постепенное повышение пенсионного возраста, начиная с 2019 года. В итоге пенсионный возраст мужчин нужно поднять до 65 лет, женщин — до 63 лет, считают в ЦСР.

Сальвадор Дали. Сумеречный старик. 1918

По мнению авторов проекта, увеличение пенсионного возраста позволит повысить к 2024 году пенсии в реальном выражении на 30%. Согласно расчетам, средняя страховая пенсия в таком случае составит 1,85 прожиточного минимума пенсионера (ПМП) к 2024 году, и 2,33 ПМП — к 2035 году.

При этом ЦСР рассчитывает, что доля населения трудоспособного возраста в РФ в 2019 году составит 55%, старше трудоспособного возраста — 28%. То есть, в 2019 году на двух работающих россиян будет приходиться один пенсионер.

В 2030 году трудоспособное население уменьшится по сравнению с 2015 годом на 10,1 млн человек в возрасте 20−39 лет, а в возрасте 40−59 лет — вырастет на 3,2 млн человек.

Эксперты отмечают, что в предложениях Кудрина не содержится каких-либо реальных аргументов за то, что такие действия пойдут во благо.

«Кудрин предлагает снизить нагрузку на бюджет за счет снижения числа пенсионеров, но система так не работает. При этом Кудрин не говорит, где люди будут работать при повышении пенсионного возраста, забывая такую важную деталь, что новых рабочих мест для этого в стране не создается», — цитирует «Экономика сегодня» проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова.

Также ЦСР предлагает выплачивать ежемесячное пособие бедным семьям с детьми из средств материнского капитала. В стратегии ЦСР есть и предложения по образованию, здравоохранению и развитию инфраструктуры.

Стратегия экономического развития России на период 2018—2024 годы, разработанная фондом ЦСР, была представлена экс-министром финансов Кудриным 30 мая президенту РФ Владимиру Путину.