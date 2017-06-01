Москва, 1 июня, 2017, 09:33 — ИА Регнум. В Москве в рамках программы реновации жилья под снос могут попасть не только здания первого периода индустриального домостроения — так называемые «хрущевки», но и дома, представляющие историко-архитектурную ценность. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 1 июня на сайте общественного движения «Архнадзор».

Владимир Югасов ИА REGNUM Cталинская высотка на Котельнической набережной. Москва

Как отмечают градозащитники, в перечне предложений по реновации встречаются дома, построенные до 1917 года, а также образцы эпохи конструктивизма, здания сталинского и переходного — от сталинского к хрущевскому — периодов.

«Объединяет эти типы домов принадлежность к авторской (индивидуальной либо образцовой) архитектуре, но никак не к «индустриальному домостроению». Снос десятков таких зданий, не говоря уже о новом строительстве на их месте, нанесет непоправимый урон историко-архитектурной среде Москвы», — указано в заявлении.

Общественники призвали федеральных и региональных законодателей установить, что дома, которые не были возведены в период индустриального домостроения, и здания авторской архитектуры не подлежат реновации и не должны включаться в соответствующую программу. Под реновацией в данном случае подразумевается попросту снос строений, требующих ремонта и реконструкции, поясняют в «Архнадзоре».

Градозащитники также призвали правительство Москвы исключить указанные здания авторской архитектуры из перечня подлежащих реновации и не допускать голосования о включении их в программу. К заявлению в «Архнадзоре» приложили список из более чем 300 зданий.

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