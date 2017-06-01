Москва, 1 июня, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Торги по нефти 31 мая завершились снижением. Нефтетрейдеров накрыла волна пессимизма. Они сомневаются в эффективности мер ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

Кроме того, на динамику цен повлияла информация об увеличении добычи нефти в Ливии. Ливийская госкомпания National Oil Corp. объявила, что до конца текущей недели уровень добычи нефти вырастет до 800 тыс. баррелей в сутки. Страна не участвует в соглашении об ограничении добычи нефти, поэтому реакция на новость была сдержанная.

В ходе американских торгов баррель Brent подорожал на 1,9%, до $51,20. Котировки выросли в ответ на шокирующие данные еженедельного отчета Американского института нефти (API). За минувшую неделю, завершившуюся 26 мая, запасы сырой нефти в США снизились на 8,67 млн баррелей, запасы бензина — на 1,73 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 124 тыс. баррелей.

Сегодня, 1 июня, официальный отчет представит Министерство энергетики США. Ожидается, что за аналогичный период запасы сырой нефти сократились на 513 тыс. баррелей, запасы бензина — на 1.5 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 650 тыс. баррелей.

В настоящий момент за баррель Brent дают $51,12 (+0,21%). За май нефть подешевела на 1.6%. Не так уже и много. Вчерашним отскоком покупатели указали продавцам на значимость уровня $50,21. Скорее всего, он выступит отправной точкой для движения на север к уровню $52,27 и $54,00.

Чтобы на рынок привлечь новых покупателей цене нужно подняться выше $51,80. Тогда тем трейдерам, которые открыли по нефти короткие позиции, придется их закрывать, что подстегнет зарождающийся импульс от $50,21.

Добавим, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,52%, до $52,15 за баррель, WTI — на 2,69%, до $49,66 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ снизилась на 2,26%, до $48,56 за баррель. Цена Brent и WTI в ходе европейских торгов опускалась более чем на 3%.

Читайте также: «Нефть: рывок вверх»