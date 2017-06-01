Находка, Приморский край, 1 июня, 2017, 09:59 — ИА Регнум. В Дальневосточную региональную организацию Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) обратился экипаж сухогруза «Горнозаводск» (флаг России) в связи с хронической невыплатой заработной платы (задолженность более 3 млн рублей), аварийным состоянием судна и бесчеловечным отношением работодателя к морякам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профсоюзе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

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«В течение месяца на судне отсутствуют предметы элементарной гигиены — нет ни мыла, ни стирального порошка, ни туалетной бумаги. Моющие средства для камбуза и буфетной покупаем за свой счет. Рабочая обувь, перчатки не выдаются вовсе. Жизненно-важное для живучести судна оборудование находится в нерабочем состоянии. В частности, не работает аварийный дизель-генератор, конвенционное оборудование. В машинном отделении в рабочем состоянии находится только один, вспомогательный (!!!), дизель-генератор.

Недоукомплектован экипаж, в частности, нет 2 механика. И каким-то непостижимым образом такое судно выпускается в рейс портовыми властями сахалинского Невельска и Петропавловска-Камчатского! Возникает вполне резонный вопрос: а для чего вообще существуют международные конвенции о безопасности морского судоходства и прочие, ратифицированные Российской Федерацией? Да та же международная конвенция «О труде в морском судоходстве»? Мы уже натерпелись унижений и оскорблений, бесправия, работая на судах под флагами Камбоджи, Грузии, Монголии. Неужели даже под родным флагом нас ждет та же участь?», — написал в своем обращении в РПСМ экипаж сухогруза «Горнозаводск».

Судоходная компания «МВ-Лайн» получила известность в 2014 году. Тогда в Японском море затонул сухогруз этой же компании, правда, ходивший под флагом Камбоджи, «Полайн». В результате катастрофы погибли 2 моряка.

«Семьи погибших моряков тогда узнали о трагедии только из выпусков новостей. В течение полутора месяцев родственники пытались добиться объяснений от руководства компании, но никакого диалога не получилось.

Более того, в компании-судовладельце заявили, что у моряков нет индивидуальных контрактов, а судно не застраховано, поэтому компенсация семьям составит всего 1000 долларов. Однако вмешательство РПСМ и Дальневосточной транспортной прокуратуры заставило компанию «вспомнить», что и контракты, и страховка, оказывается, есть. После того, как прокуратура принялась выяснять, каким образом такому судну вообще было дано разрешение на выход в море, судовладелец согласился выплатить семьям погибших положенную компенсацию в полном объеме.

Сейчас мы подготовили обращение в транспортную прокуратуру города Находка — к ней территориально относится порт Подъяпольск. На судне остановлены все операции, моряки отказались работать до полного выполнения всех требований. Если бы моряки, перед тем, как устроиться на «Горнозаводск», позвонили бы в РПСМ или, хотя бы, поискали информацию о компании в интернете, они не стали бы связываться с таким судовладельцем», — сообщил председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

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Между тем, даже в РПСМ отмечают, что количество мошеннических схем в морском судоходстве растет день ото дня.

Так, Российский профсоюз и Международный профсоюз моряков (ITF) предупреждают о появлении новой мошеннической схемы — с международным размахом.

Моряки, большинство из которых подписаны на сообщения от крюинговых (кадровых) агентств с приглашением на работу на супер-современных круизных лайнерах. Приглашение приходит от некой компании «Princess Cruise Line Australia». Условия предлагают сказочные, оплату — фантастическую. При этом выдвигают странные требования. Например, для трудоустройства на роскошные круизные лайнеры почти не требуется знание английского языка — достаточно самого поверхностного, школьного, уровня. Подобные требования в принципе невозможны для персонала современных круизных судов. Мошенники просят оплатить расходы по визированию моряков, оформлению прочей документации через «Western Union» или переводом «Moneygram».

РПСМ и ITF предупреждают: увидели такое предложение в почте — удаляйте, это мошенники.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с соблюдением прав российских моряков в последние годы стала катастрофической. В РПСМ отмечают, что наибольшее число нарушений фиксируется именно в ДФО. Пальму первенства, причем, на всероссийском уровне, годами держит Сахалинская область. Не спасает моряков даже работа на судах под российским флагом. Недобросовестные судовладельцы безнаказанно не платят заработную плату за нелегкий труд в море, портовые власти закрывают глаза на выход в дальние рейсы аварийных судов. Так, траулер «Дальний Восток», в результате кораблекрушения которого погибли 69 моряков-дальневосточников, вышел в море в аварийном состоянии потому, что инспектор, ответственный за досмотр судна, взял взятку в размере 500 долларов США.