Капитан российского судна получает от работодателя угрозы вместо зарплаты

Хабаровск, , 10:30 — REGNUM Несколько месяцев подряд капитан российского сухогруза Roschem 1 получает от работодателя угрозы вместо денег и продовольствия. Раньше судовладелец пугал «корешами из Минтранса РФ», теперь обвиняет в краже и угрожает СИЗО, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«После публикаций о беспрецедентном поведении судовладельца — компании «Текойл Шиппинг Лтд» ‑ и бедственном положении моряков, которые не получают зарплату и голодают, работодатель устроил настоящую «охоту на ведьм». Капитана обвинили в краже топлива», — рассказала инспектор Международного профсоюза моряков (ITF) Ольга Ананьина.

После того, как история о наглом поведении судовладельца получила широкую огласку, Ольга Ананьина получила официальное письмо от представителя компании — судовладельца г-на Волковского:

«Настоящим сообщаю, что капитан Димковский был организатором кражи более чем 10 тонн топлива (примерно 15 тонн) и компания сейчас подсчитывает убытки с целью передачи материалов в транспортную прокуратуру. Могу предположить, что обращения капитана в ваш адрес обусловлены намерением избежать уголовного преследования со стороны правоохранительных органов России. Со стороны руководства компании заверяем вас, что будем содействовать вашему общению с капитаном Димковским и в камере следственного изолятора».

При этом ни зарплаты, ни продуктов экипаж так и не получил. Зато угрозы и оскорбления из офиса компании-судовладельца поступают регулярно.

«Это уже даже не хамство, это прямая угроза! Слишком уж неоднозначно представитель компании высказал обещание общения в камере СИЗО. К тому же, узнав об обвинениях в воровстве, капитан предоставил экспертам ITF все документы, доказывающие, что никакой кражи не было. При этом ему постоянно приходится обращаться в Генконсульство России, поскольку работодатель не оставляет попыток списать его на берег без выплаты полного расчета, как того требует закон», — добавила Ольга Ананьина.

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Генеральное консульство России в Турции сумело заставить судовладельца выполнить контрактные обязательства перед капитаном. Однако, в свете прежних угроз, не понятно — что его ждет на родине?

«Судовладелец продемонстрировал не только безобразное отношение к законам Российском Федерации, к международной Конвенции о труде в морском судоходстве, но и к заслуженному капитану, отдавшему много лет советскому и российскому флоту», добавила инспектор ITF.

Деятельность компании «Текойл Шиппинг Лтд» отныне будет находится под пристальным вниманием Международного профсоюза моряков.

Правовой вакуум в морской медицине может лишить моряков работы

Помимо полнейшего бесправия в сфере оплаты труда, родина припасла для российских моряков еще один, весьма неприятный, «сюрприз».

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Дело в том, что существовавшая в СССР мощная медицинская база, отвечавшая за здоровье плавсостава, полностью разрушена. В настоящее время в РФ нет нормативно-правовой базы, регулирующей медико-санитарное обеспечение моряков согласно строгим международным требованиям. И если депутаты Госдумы и Минздрав РФ не поторопятся, то с 1 июля 2017 года международные медицинские документы российских моряков перестанут признаваться легитимными другими государствами. Это лишит российских моряков возможности трудоустройства на иностранные суда, а российские судоходные компании, в условиях дефицита квалифицированных кадров и современного флота, и вовсе сделает неконкурентными.

17 апреля в Госдуме прошли парламентские слушания по данному вопросу, в которых принял участие и Российский профсоюз моряков. РПСМ направил в правительство РФ ходатайство о скорейшем принятии необходимой правовой документации.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский сухогруз Roschem 1 застрял в Турции. Моряки не получают зарплату несколько месяцев, на судне нет продуктов, экипаж голодает. В ответ на просьбы капитана выплатить долги и прислать денег на продовольствие, судовладелец отправил радиограмму с угрозами «подключить корешей из Минтранса РФ». Ранее РПСМ высказывал опасения по поводу того, что новые законы о ТОСЭР и свободных портах дающие право резидентам привлекать иностранную рабочую силу, могут оставить российских моряков без работы. С момента распада СССР на судах с российскими экипажами полностью упразднили судовых врачей, они остались только на круизных лайнерах — для пассажиров.