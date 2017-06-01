Петропавловск-Камчатский, 1 июня, 2017, 08:48 — ИА Регнум. На Камчатке суд признал не виновным бывшего полицейского из Амурской области, который организовал поставку наркотиков на Камчатку, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По информации источника, прокуратура будет обжаловать это решение.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

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В краевом суде Камчатки корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что на скамье подсудимых оказались три человека — житель Амурской области и двое местных. Первый, по версии следствия, занимался переправкой масла канабиса на полуостров, а подельники его распространяли. Наркобизнес осуществлялся с 2009 по 2015 годы.

«Все трое заявили ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Житель Приамурья был полностью оправдан по предъявленному обвинению и освобожден из-под стражи в зале суда, двое других признаны виновными в покушениях на сбыт наркотических средств», — сказали в суде, добавив, что приговор еще не вынесен.

В прокуратуре Камчатки корреспонденту ИА REGNUM заявили, что гособвинитель не согласен с вердиктом присяжных, но в надзорном ведомстве ждут окончательный приговор суда. После этого будет рассмотрен вопрос о наличии оснований для обжалования.

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Созданная жителем Камчатки преступная группа переправляла наркотики на полуостров в ведрах с медом. Оперативники изъяли более килограмма наркотика. По информации следователей, в группу входили пять человек, среди них — бывший полицейский из Приамурья.

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Ранее двое наркодельцов, в том числе главарь, заключили досудебное соглашение со следствием и уже осуждены. Организатор, он является братом признанного невиновным присяжными амурчанина, получил 8 лет, один из соучастников — 4,5 года лишения свободы.