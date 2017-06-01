На Камчатке присяжные оправдали экс-полицейского, поставлявшего наркотики
Петропавловск-Камчатский, 1 июня, 2017, 08:48 — ИА Регнум. На Камчатке суд признал не виновным бывшего полицейского из Амурской области, который организовал поставку наркотиков на Камчатку, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По информации источника, прокуратура будет обжаловать это решение.
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В краевом суде Камчатки корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что на скамье подсудимых оказались три человека — житель Амурской области и двое местных. Первый, по версии следствия, занимался переправкой масла канабиса на полуостров, а подельники его распространяли. Наркобизнес осуществлялся с 2009 по 2015 годы.
«Все трое заявили ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Житель Приамурья был полностью оправдан по предъявленному обвинению и освобожден из-под стражи в зале суда, двое других признаны виновными в покушениях на сбыт наркотических средств», — сказали в суде, добавив, что приговор еще не вынесен.
В прокуратуре Камчатки корреспонденту ИА REGNUM заявили, что гособвинитель не согласен с вердиктом присяжных, но в надзорном ведомстве ждут окончательный приговор суда. После этого будет рассмотрен вопрос о наличии оснований для обжалования.
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Созданная жителем Камчатки преступная группа переправляла наркотики на полуостров в ведрах с медом. Оперативники изъяли более килограмма наркотика. По информации следователей, в группу входили пять человек, среди них — бывший полицейский из Приамурья.
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Ранее двое наркодельцов, в том числе главарь, заключили досудебное соглашение со следствием и уже осуждены. Организатор, он является братом признанного невиновным присяжными амурчанина, получил 8 лет, один из соучастников — 4,5 года лишения свободы.