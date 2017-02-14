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Жителя Москвы будут судить на Камчатке за организацию группы наркодилеров

Происшествия
Все остальные участники преступной деятельности уже осуждены

Петропавловск-Камчатский, 14 февраля 2017, 08:01 — REGNUM  На Камчатку из столицы страны доставлен 29-летний москвич Алексей Гвоздев, которого следователи считают одним из организаторов крупной наркогруппы, поставлявшей на полуостров, а также в другие регионы России, различные наркотики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Камчатки, мужчина некоторое время скрывался, но все же был задержан и этапирован на полуостров.

Его ждет обвинение в участии в преступной организации, а также в покушении на незаконной сбыт наркотиков. «13 февраля обвиняемый доставлен на Камчатку для проведения дальнейших следственных действий и помещен в следственный изолятор. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Камчатского края», — говорят в прокуратуре.

Несколько лет назад жители Москвы, в том числе Гвоздев, создали преступную организацию «Osnova21vek», незаконно распространяющую «синтетику». В состав организации входили и жители Камчатки, которые, в свою очередь, создали организованную преступную группу по распространению наркотиков на полуострове.

Деятельность группы была раскрыта правоохранителями в прошлом году. Тогда на Камчатке задержали 10 человек, в том числе двух организаторов, один из которых скрывался в Таиланде, но был задержан по линии Интерпола и доставлен на Камчатку. Все они уже осуждены к длительным срокам лишения свободы. На свободе оставался только житель Москвы Гвоздев.

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