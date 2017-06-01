Якутск, 1 июня, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Лесной фонд под Якутском просят сделать пригородом столицы республики, так как в городе негде строить школы и нет земли для многодетных семей. Об этой проблеме заявили специалисты постоянной городской комиссии по имущественным и земельным отношениям, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Специалисты ведомства предлагают использовать для нужд города земли лесного фонда, но на это нужно разрешение Рослесхоза, с которым уже годами идёт безрезультатная переписка на эту тему.

Александр Васильевич Федоров. Деревья.1870

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«Сегодня в очереди на получение участков стоит 4,5 тысячи многодетных семей, — констатировал председатель постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям Анатолий Семенов. — Не надо забывать, что это является реализацией федерального закона. Основная проблема заключается в том, что в городе нет свободных земель. А в стране установлена вертикаль власти, и не всегда легко и быстро решать вопросы «снизу вверх». Казалось бы, простой вопрос о переводе земель из лесного фонда, но это входит в федеральные полномочия, и переписка с Рослесхозом продолжается шесть лет. К сожалению, не всегда город эти вопросы может решить сам».

В градостроительный план внесены уже все необходимые изменения, приняты нормативные акты, но раздать эту землю многодетным, чтобы хотя бы наполовину сократить очередь, не удастся без разрешения федерального органа власти. Но пока обоснование необходимости перевода земель из лесного фонда в предназначенные для городского пользования Рослесхоз считает недостаточным.

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В Якутии в очереди на получение земельных участков стоят 9 140 многодетных семьи, в Якутске — 4 556.

Земля нужна не только для предоставления многодетным семьям, но и для строительства школ. Так, размещать 35 новых образовательных учреждений, которые в городе намерены построить до 2025, негде, считают в мэрии. Если же этого не будет сделано, город не перейдёт на односменное обучение. Между тем, большинство зарезервированных под школы участков являются обременёнными, что увеличивает стоимость реализации программы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске на участке под инклюзивную школу, на котором стояло её старое здание, горадминистрация допустила возведение многоэтажного дома притом, что учреждение образования строить так и не начали. После скандала в отношении заместителя мэра города Егора Попова было возбуждено уголовное дело по подозрению в махинациях с этой землёй. А пока дело расследуется, дети-инвалиды продолжают находится на домашнем обучении, не имея возможности посещать обычные учебные заведения.

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