Владивосток, 1 июня, 2017, 08:45 — ИА Регнум. За развитием уголовного дела главы Владивостока сегодня следят многие. В отличие от других арестованных чиновников, которых показывают по центральным телеканалам, история Игоря Пушкарёва совершенно иная. Благодаря своей медийной активности за несколько месяцев до начала судебного процесса ему удалось показать, что позиция следствия по-прежнему не подтверждена конкретными фактами, так считают и защитники мэра и эксперты, пристально следящие за процессом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Fidh.org Арест

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Арест мэра Владивостока произошёл ровно год назад — 1 июня. Тогда, вместо изъятия коробок с деньгами, коллекций часов и прочих ценностей, которые привычно характеризуют коррупционеров, общественность про дело Пушкарёва узнала из видеороликов, где его с заломленными руками вели в самолёт.

Следствие обвинило Пушкарёва в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации госзакупок. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого говорилось, что Игорь Пушкарёв вместе со своим родным братом Андреем Пушкарёвым, возглавлявшим компанию «Востокцемент» до 2015 года, а также директором МУПВ «Дороги Владивостока» Андреем Лушниковым организовали схему, при которой в большинстве случаев победителем в торгах на поставку стройматериалов для нужд города становилась именно компания «Востокцемент». За период с 2009 по 2016 годы следствие насчитало ущерба от этих действий на сумму в 158 млн. рублей и выделило кредиторскую задолженность муниципального предприятия перед «Востокцементом» в размере 880 млн. рублей.

Однако спустя несколько месяцев после ареста братьев Пушкарёвых стало известно, что ГК «Востокцемент» полностью простила долг городскому бюджету.

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«Город получил материалов на сумму в 962 млн рублей бесплатно. В 2016 году компания «Востокцемент» простила эту задолженность. Эта сумма прощенного долга является прямым убытком для компании», — отмечал в интервью порталу Vl.ru генеральный директор «Востокцемент» Владимир Пушкарёв.

По мнению экспертов, появление этого заявления фактически полностью ломало обвинительный уклон для следственных органов, которые пытались найти новые варианты для обвинения Пушкарёва.

29 марта 2017 года Следственный комитет РФ сообщил, что против Игоря Пушкарёва возбуждено уголовного дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». При чём взяткодателем следствие определило родного брата — Андрея Пушкарёва.

Комментируя новое обвинение, адвокат градоначальника Виктория Бурковская отмечала, что это те же самые действия, о которых следствие говорило раньше.

«По логике следствия получается, что одними действиями совершено три разных преступления. Это по меньшей мере странно. Это скорее свидетельствует о неуверенности следствия в своем обвинении. Складывается впечатление, что они пытаются подобрать как можно больше статей, чтобы хотя бы одна устояла», — говорила Бурковская.

Сам градоначальник также скептически воспринимал новое обвинение.

«Это какой-то безумный полет фантазии, больше подходящий для шоу, как высказался глава государства на ежегодном обращении. Я, конечно, понимаю, почему такое происходит — это способ продления ареста и усиления давления», — написал Игорь Пушкарёв в своих социальных сетях.

25 мая Московский городской суд оставил Игоря Пушкарёва под арестом ещё до 1 сентября. Как стало известно в ходе заседания, следствие предъявило фигурантам дела итоговое обвинение ещё в апреле, и на данный момент идёт подготовка обвинительного заключения.

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Игорь Пушкарёв на заседании подтвердил, что ознакомился с половиной из представленных 100 томов материалов дела, а позже прокомментировал документы по существу.

«Мы начали знакомиться с итоговым обвинением и материалами дела. В деле 100 томов, аудиозаписи, которых осталось на 6 часов «прослушки». С половиной из них я уже ознакомился, и чем больше читаю, тем больше удивляюсь абсурдности обвинений в свой адрес. Следователи 10 месяцев утверждали, что потерпевшей стороной является администрация города Владивосток, а 30 марта 2017 года отменило свои же утверждения. Сейчас утверждают, что МУП «Дороги Владивостока» — потерпевшая сторона, но почему она потерпевшая, если МУП «ДВ» получил прибыль от деятельности с «Востокцемент» и уплатил в бюджет налог на прибыль в 83 млн. рублей? При этом не имеет ни одного долга ни перед бюджетами, ни перед кем, что подтверждается Счетной палатой, налоговыми проверками и бухгалтерскими отчетами. Какой может быть ущерб?», — заявил Пушкарёв.

Политолог Константин Калачёв уверен, что благодаря своей стойкости Пушкарёву удалось защитить свой имидж от негативного фона.

«Не каждый арестованный чиновник, после заключения под стражу так рьяно борется за своё имя и доказывает невиновность. Пушкарёву удалось сохранить шлейф политического дела. В подобной ситуации будет сложно доказать виновность Пушкарёва без железобетонных аргументов. Поэтому у мэра всё ещё есть шанс доказать свою невиновность», — считает Калачёв.

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Как сообщало ИА REGNUM, исполняющим обязанности главы Владивостока стал Константин Межонов. Таким образом, попытка губернатора Приморского края Владимира Миклушевского поставить своего человека на должность мэра Владивостока завершилась провалом. Вместо назначения на пост вице-мэра первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России»Андрея Брика, которое было анонсировано Миклушевским ещё в марте, обязанности временно отстранённого градоначальника Игоря Пушкарёва стал исполнять близкий к нему Константин Межонов, еще в 2016 году являвшийся депутатом Законодательного собрания Приморья от «Справедливой России».