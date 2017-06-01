Москва, 1 июня, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Представители бизнесмена Алишера Усманова, выигравшего суд по иску против оппозиционера Алексея Навального, опровергли утверждение ответчика о том, что от него потребовали удалить фильм «Он вам не Димон».

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В пресс-службе Усманова пояснили, что в соответствии с исковым требованием предпринимателя и решением суда, удалить нужно только те фрагменты опубликованного на сайте Навального ролика, которые порочат честь и достоинство Усманова.

«Не успел пройти суд, а господин Навальный снова начал лгать и извиваться», — отметили в пресс-службе в ответ на заявление Навального, что ролик он удалять не будет.

«В очередной раз Навальный делает ставку на манипуляцию общественным мнением, что вызывает уже не удивление, а отвращение», — сказали представители бизнесмена, предложив дождаться официального документа суда.

Ранее Навальный в своем Twitter заявил, что не будет исполнять решение суда и ни при каких условиях не удалит фильм и «расследование» с сайта возглавляемого им Фонда по борьбе с коррупцией.

Речь идет о материалах, опубликованных Фондом борьбы с коррупцией Навального, где упоминается Алишер Усманов. Авторы публикации заявили о причастности бизнесмена к коррупции.

Якобы принадлежащий Усманову земельный участок с особняком был передан фонду, имеющему отношение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.